Rodando o Brasil, Carlo Ancelotti estará presente em Bahia x Santos na Fonte Nova

20/08/2025 15h55

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e sua comissão técnica marcarão presença na Arena Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar o duelo entre Bahia e Santos, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A agenda faz parte do trabalho de observação e monitoramento de atletas. Ancelotti tem viajado pelo País para conhecer mais sobre a cultura do futebol brasileiro, visitar estádios e analisar de perto as dinâmicas de jogo.

Visando avaliar potenciais nomes para a lista de convocados, o treinador já esteve nos confrontos entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Botafogo x LDU, no Nilton Santos, vendo pela primeira vez a equipe comandada pelo filho Davide Ancelotti.

Agenda da Seleção Brasileira

O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já no dia 9, a equipe brasileira encerra a campanha no torneio enfrentando a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30. A lista definitiva dos convocados será divulgada na próxima segunda-feira.

A Seleção já garantiu vaga no Mundial de 2026 após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em junho.

