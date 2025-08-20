Rodando o Brasil, Carlo Ancelotti estará presente em Bahia x Santos na Fonte Nova

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e sua comissão técnica marcarão presença na Arena Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar o duelo entre Bahia e Santos, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A agenda faz parte do trabalho de observação e monitoramento de atletas. Ancelotti tem viajado pelo País para conhecer mais sobre a cultura do futebol brasileiro, visitar estádios e analisar de perto as dinâmicas de jogo.

??? Agenda intensa! O técnico Carlo Ancelotti e a comissão da Seleção Brasileira têm acompanhado de perto os principais jogos do país, visitado estádios históricos, interagido com clubes e observado atletas que podem vestir a Amarelinha. Do Maracanã à Arena MRV, passando por... pic.twitter.com/bN9jJEXiey ? brasil (@CBF_Futebol) August 20, 2025

Visando avaliar potenciais nomes para a lista de convocados, o treinador já esteve nos confrontos entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Botafogo x LDU, no Nilton Santos, vendo pela primeira vez a equipe comandada pelo filho Davide Ancelotti.

Agenda da Seleção Brasileira

O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já no dia 9, a equipe brasileira encerra a campanha no torneio enfrentando a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30. A lista definitiva dos convocados será divulgada na próxima segunda-feira.

A Seleção já garantiu vaga no Mundial de 2026 após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em junho.