Renato justifica rodízio no Fluminense e afirma não priorizar nenhuma competição

Nesta terça-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense recebeu o América de Cali no Maracanã, venceu por 2 a 0 (agregado de 4 a 1) e se classificou às quartas de final. Técnico do Tricolor, Renato Gaúcho justificou o rodízio que tem feito no elenco e afirmou não priorizar nenhuma competição.

"Quando falo que confio sempre no meu grupo, é exatamente por isso. Se eu não confiasse, não faria essas trocas a cada jogo. Eles têm dado resposta: toda vez que faço mudanças, independentemente de o jogador começar jogando ou entrar durante a partida, ele dá conta do recado. Isso me dá ainda mais confiança para mexer na equipe e dar oportunidade a todos, desde que aproveitem as chances", declarou.

Com o resultado, o Fluminense carimbou seu passaporte direto à próxima fase do torneio continental, onde encara o o vencedor do duelo entre Lanús e Central Córdoba, que se encaram nesta quarta, às 21h30 (de Brasília). Do outro lado, ao ser superado no agregado, o América de Cali foi eliminado.

"No momento, a gente não tem preferência por nenhuma competição. Eu sempre converso bastante com o presidente e trocamos ideias. Nosso objetivo é seguir avançando bem no Campeonato Brasileiro, como temos feito, e também nas copas. Mais adiante, caso cheguemos a uma semifinal, podemos repensar e, talvez, direcionar o foco para uma competição específica. Mas, por enquanto, não. Por isso eu rodo o grupo: para que possamos manter um bom desempenho nas três frentes, como vem acontecendo", completou o treinador.

No momento, o Fluminense disputa três competições. Além da Sul-Americana, a equipe de Renato Gaúcho também avançou às quartas de final da Copa do Brasil e medirá forças contra o Bahia de Rogério Ceni. Já no Brasileirão, se encontra na oitava colocação, com 27 pontos, na briga pelo G6.

O Tricolor, inclusive, retorna aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, pela 21ª rodada do campeonato de pontos corridos.