Reinier de Ridder e Anthony Hernandez fazem luta principal do UFC Vancouver

O UFC Vancouver, marcado para o dia 18 de outubro, terá como atração principal um duelo decisivo para os rumos da divisão dos médios (84 kg). O ex-bicampeão do ONE Championship Reinier de Ridder enfrenta Anthony 'Fluffy' Hernandez em um confronto que pode definir o próximo desafiante ao cinturão da categoria, atualmente sob posse de Khamzat Chimaev.

Com um início impecável no Ultimate, o holandês acumula quatro vitórias seguidas desde sua estreia na organização, com destaque para os triunfos sobre Bo Nickal, Kevin Holland e, mais recentemente, o ex-campeão Robert Whittaker. Apesar de ter solicitado uma disputa de título após sua performance dominante no UFC 319, De Ridder optou por seguir ativo e agora encabeça mais um evento em 2025.

Do outro lado, o norte-americano vive grande fase. Embalado por oito vitórias consecutivas, Fluffy vem de um desempenho arrasador diante de Roman Dolidze e já superou nomes como Brendan Allen e Michel Pereira. Um novo resultado positivo, desta vez diante do embalado lutador holandês, pode consolidá-lo como principal candidato ao próximo 'title shot'.

Com a recente troca de comando no topo da divisão, o embate ganha ainda mais relevância. Quem vencer deve se colocar como o nome mais forte para enfrentar Chimaev em sua primeira defesa de cinturão, possivelmente no início de 2026. Outro confronto que pode influenciar diretamente no cenário da categoria é entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov, no UFC Paris, também cotado como eliminatória pelo título.

Card em formação

Além da luta principal, o card do UFC Vancouver contará com outros duelos de destaque. No meio-médio (77 kg), Kevin Holland retorna ao octógono pela quinta vez no ano para enfrentar o canadense Mike Malott, que busca sua terceira vitória consecutiva no evento.

Outros combates já confirmados incluem o duelo entre Marlon 'Chito' Vera e Aiemann Zahabi, além do confronto no peso-mosca (57 kg) feminino entre Manon Fiorot e Jasmine Jasudavicius. A ordem oficial das lutas e o card completo ainda serão divulgados nas próximas semanas.

This is going to be FUN ?

Reinier de Ridder vs Anthony Hernandez is the #UFCVancouver main event!

Tickets on sale Friday | Learn more: https://t.co/Sy7avEfmJe pic.twitter.com/Uoi2AStUWT

- UFC (@ufc) August 19, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok