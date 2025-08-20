Topo

Regularizado no BID: veja quando Carlos Miguel pode estrear pelo Palmeiras

20/08/2025

O goleiro Carlos Miguel foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta segunda-feira. Assim, fica libertado para fazer sua estreia pelo Palmeiras, que pode acontecer a partir do próximo compromisso do Verdão pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Carlos Miguel, porém, acompanhará a partida apenas das arquibancadas, já que ainda não está inscrito na competição.

(Foto: Reprodução/CBF)

O atleta só poderá estrear na Libertadores pelo Verdão a partir das quartas de final, caso a equipe confirme a vaga. Na ida, o Palmeiras venceu os peruanos por 4 a 0. Avançando à próxima fase, enfrenta o vencedor de Libertad x River Plate.

Enquanto isso, o goleiro pode ser relacionado para o jogo contra o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está marcado para acontecer na próxima segunda-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. No torneio nacional, o Verdão é o segundo colocado, com 39 pontos.

No Palmeiras, Carlos Miguel chega para disputar posição com Weverton, atual titular, e Marcelo Lomba, que tem contrato com o Alviverde apenas até o fim desta temporada.

