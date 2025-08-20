Recuperado de lesão, Deiveson Figueiredo retorna no UFC Rio e enfrenta Montel Jackson

O UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, ganhou mais um nome de peso para compor o card. O Ultimate confirmou nesta última terça-feira (19) que o ex-campeão dos moscas (57 kg) Deiveson Figueiredo está escalado para enfrentar Montel Jackson em sua volta ao octógono, após se recuperar de uma lesão no joelho.

A última apresentação do paraense aconteceu em maio deste ano, no UFC Des Moines, quando foi superado por Cory Sandhagen em duelo válido pela divisão dos galos (61 kg). Na ocasião, 'Daico' sofreu uma contusão que o afastou temporariamente da ativa. Agora, com a recuperação finalizada, ele retorna à ação diante da torcida brasileira.

Referência histórica na categoria dos moscas, o lutador natural de Soure (PA) conquistou o título em quatro oportunidades. Sua trajetória ficou marcada pela intensa rivalidade com o mexicano Brandon Moreno, em uma sequência de quatro confrontos que se tornou uma das mais emblemáticas da era recente do UFC.

Rival em ascensão

Atualmente competindo entre os galos, o brasileiro - que vem de duas derrotas seguidas - terá pela frente um rival em ascensão. Montel Jackson atravessa uma fase positiva no Ultimate, com seis vitórias consecutivas, sendo a mais recente delas contra Daniel Marcos, em maio, por decisão unânime.

A inclusão deste embate reforça um card que já conta com destaques como Charles 'do Bronx', protagonista da luta principal, e Vicente Luque, além de outros nomes em ascensão. Atletas como Carlos Prates e Renato 'Moicano' já manifestaram interesse em integrar o evento, e novas adições ao card devem ser anunciadas em breve.

Big fights heading to Brazil ??#UFCRio just keeps getting better! pic.twitter.com/2jYdaMGxiU

- UFC (@ufc) August 20, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok