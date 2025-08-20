Recém-contratado, Zé Delano pede vaga no UFC Rio e promete "espetáculo"

O mais novo brasileiro contratado pelo UFC já chegou na maior organização de MMA do mundo fazendo pedidos e promessas. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, José Delano, o 'Zé', expressou interesse em fazer parte do card do Ultimate no Rio de Janeiro (RJ), no dia 11 de outubro, e prometeu tentar sempre entregar um show dentro do octógono para os fãs.

O peso-pena (66 kg) natural do Recife (PE) conquistou o tão sonhado contrato com o UFC após se destacar no segundo episódio da 9ª temporada do programa 'Contender Series', na última terça-feira (19), em Las Vegas (EUA). Na ocasião, Zé Delano superou o argentino Manuel Exposito na decisão unânime dos juízes, após três rounds de uma intensa batalha, disputada majoritariamente na trocação.

E apesar de não ter conseguido encerrar o combate a seu favor na via rápida, o atleta da tradicional equipe carioca 'Brazilian Top Team' conseguiu impressionar o patrão Dana White com sua atuação. Agora, oficialmente membro do plantel de lutadores do UFC, Delano quer manter a mesma pegada em seus futuros compromissos na organização, sempre priorizando o espetáculo.

"Acho que (trago) um estilo de sempre buscar a luta, movimentar o tempo inteiro e entregar espetáculo, sem amarrar a luta. Esse é o meu estilo. Não estou aqui para me preocupar se vou vencer ou perder - óbvio que eu quero vencer - mas eu estou preocupado em dar um show, em lutar o tempo inteiro, jogar golpe, me movimentar, dar um espetáculo para quem tiver assistindo. Esse é o meu objetivo", afirmou Zé.

Estreia em casa?

Para cumprir a promessa já em sua estreia, o lutador recifense sabe qual seria o palco ideal: o Rio de Janeiro, onde reside e treina atualmente. Faltando pouco mais de um mês e meio para o UFC Rio, o peso-pena torce para que uma das vagas restantes no card da 'Cidade Maravilhosa' seja sua.

"Vou tirar uma semana de descanso para ver meus amigos, agradecer à minha igreja, que está em oração por mim, e logo depois vou voltar aos treinos devagar. Gostaria muito de lutar em outubro, no UFC na minha casa, no Rio de Janeiro. Fazer minha estreia no UFC podendo ter minha família ali perto ia ser um sonho - acredito que eu consigo trazer minha família de Maceió, de Recife para poder vir assistir minha luta no Rio", pediu o atleta da 'BTT'.

Bem assessorado

Aos 28 anos, José Delano chega ao UFC referendado por um dos grandes nomes do MMA nacional: Murilo Bustamente, primeiro brasileiro a conquistar um título do Ultimate na era das categorias de peso, em 2002, e um dos líderes históricos da Brazilian Top Team, que durante anos esteve entre as melhores academias do mundo. Na terça-feira, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC esteve presente no corner de Zé Delano, apoiando o pupilo da BTT no Contender Series.

