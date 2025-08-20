Topo

Esporte

Herói, Rafael diz o que fará após vitória do São Paulo: acordar a filha

Goleiro defendeu um pênalti e foi um dos heróis do Tricolor em noite histórica no Morumbis - Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images
Goleiro defendeu um pênalti e foi um dos heróis do Tricolor em noite histórica no Morumbis Imagem: Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 00h17

Herói na vitória do São Paulo sobre o Atlético Nacional após disputa de pênaltis, o goleiro Rafael brincou ao falar sobre o que fará quando chegar em casa. Ele deu entrevista à Paramount+ após a classificação do Tricolor dentro do Morumbis.

É encontrar meus pais que vieram de Minas Gerais para assistir ao jogo, encontrar minha esposa e acordar minha filha de dois anos para comemorar junto com todo mundo Rafael

Relacionadas

São Paulo: Lucas vê noite 'inexplicável' e revela conversa no vestiário

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece

O que mais Rafael falou?

Noite heroica. "Muito feliz por poder ajudar a equipe e sair de campo classificado. A gente sabia que seriam dois confrontos duríssimos e que o Atlético Nacional nos testaria de todas as formas. Feliz por ajudar dentro de campo. É agradecer a Deus e a todos os companheiros, que na hora dos pênaltis fizeram a diferença."

Pênaltis. "Estava muito concentrado, acabei esperando bastante a batida deles porque muitos poderiam bater no meio. Estava tentando fazer meu melhor. Que bom que deu para pegar um pênalti e sair com a classificação."

Torcida. "Fico feliz de poder sair com a classificação depois de toda a festa que eles fizeram. Essa vitória é para eles. Poder retribuir todo esse carinho é o mínimo que podemos fazer vestindo essa camisa."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Renato justifica rodízio no Fluminense e afirma não priorizar nenhuma competição

São Paulo quebra recorde de público no Morumbis em 2025 em classificação na Libertadores

Herói, Rafael diz o que fará após vitória do São Paulo: acordar a filha

Lucas exalta 'noite de Libertadores', André Silva vibra e Rafael valoriza vitória do São Paulo

São Paulo: Lucas vê noite 'inexplicável' e revela conversa no vestiário

Lucas destaca "emocional forte" do São Paulo em classificação e valoriza atmosfera do Morumbis

Brasil fecha preparação para AmeriCup com título da Copa Latina

São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores

Rafael pega pênalti, São Paulo bate Atlético Nacional e vai às quartas

Rafael cresce de novo nos pênaltis, e São Paulo vai às quartas da Liberta

Fluminense bate o América de Cali, avança na Sul-Americana em noite de recorde mundial de Fábio