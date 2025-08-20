Herói, Rafael diz o que fará após vitória do São Paulo: acordar a filha

Herói na vitória do São Paulo sobre o Atlético Nacional após disputa de pênaltis, o goleiro Rafael brincou ao falar sobre o que fará quando chegar em casa. Ele deu entrevista à Paramount+ após a classificação do Tricolor dentro do Morumbis.

É encontrar meus pais que vieram de Minas Gerais para assistir ao jogo, encontrar minha esposa e acordar minha filha de dois anos para comemorar junto com todo mundo Rafael

O que mais Rafael falou?

Noite heroica. "Muito feliz por poder ajudar a equipe e sair de campo classificado. A gente sabia que seriam dois confrontos duríssimos e que o Atlético Nacional nos testaria de todas as formas. Feliz por ajudar dentro de campo. É agradecer a Deus e a todos os companheiros, que na hora dos pênaltis fizeram a diferença."

Pênaltis. "Estava muito concentrado, acabei esperando bastante a batida deles porque muitos poderiam bater no meio. Estava tentando fazer meu melhor. Que bom que deu para pegar um pênalti e sair com a classificação."

Torcida. "Fico feliz de poder sair com a classificação depois de toda a festa que eles fizeram. Essa vitória é para eles. Poder retribuir todo esse carinho é o mínimo que podemos fazer vestindo essa camisa."