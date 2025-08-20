Rafael detalha estratégia nos pênaltis e dedica vaga à torcida do São Paulo: "Apoio fundamental"

É possível dizer que o goleiro Rafael foi o grande protagonista do São Paulo no confronto das oitavas de final da Libertadores diante do Atlético Nacional, da Colômbia. Nesta terça-feira, o arqueiro pegou um pênalti e ajudou o Tricolor a garantir a vitória por 4 a 3 na disputa das penalidades, inflamando o Morumbis no jogo de volta das oitavas. Ele explicou a estratégia adotada nas cobranças.

"Estava muito concentrado, acabei esperando bastante a batida deles, porque muitos tinham a possibilidade de bater no meio. Estava muito concentrado e tentando fazer o meu melhor. Que bom que deu para pegar um pênalti e sair daqui com a classificação, que era o mais importante", disse o goleiro em entrevista ao Paramount+.

O goleiro também pegou um pênalti no jogo de ida e garantiu o 0 a 0 no placar, o que foi fundamental na eliminatória e na classificação desta terça-feira. Ele dedicou a vaga à torcida do São Paulo, que fez bonito no Morumbis e quebrou o recorde de público da temporada, com a presença de 57.559 torcedores.

"Vamos fazer sempre o nosso melhor porque o nosso melhor é voltado para eles [torcedores]. Fico muito feliz de sair com a classificação, porque eles fizeram uma festa linda na nossa chegada e nos 90 minutos. Essa vitória é muito para eles, porque o apoio foi fundamental. Poder retribuir essa confiança e carinho com uma vitória dentro de campo é o mínimo que podemos fazer para retribuir tudo que depositam em nós vestindo essa camisa", afirmou.

Com o resultado, o São Paulo 'se vingou' do Atlético Nacional, que havia eliminado o Tricolor na semifinal da Libertadores de 2016. O Tricolor garantiu vaga nas quartas após o triunfo nos pênaltis, uma vez que o agregado do confronto terminou empatado em 1 a 1.

"Muito feliz por poder ajudar a equipe e sair de campo classificados. Sabíamos que seriam dois confrontos duríssimos, onde a equipe do Nacional iria nos testar de todas as maneiras possíveis. Muito feliz de poder ajudar de campo. Claro, essa é minha função, mas quero agradecer também os meus companheiros, que fizeram um grande jogo e na hora dos pênaltis fizeram a diferença batendo todos muito bem. Feliz com a classificação", concluiu.

Agora, o São Paulo aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo ou LDU-EQU nas quartas de final. O confronto está marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Glorioso venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Datas e horários da eliminatória ainda serão definidos pela Conmebol.

Antes disso, porém, o São Paulo de Rafael vira a chave novamente e volta a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do torneio nacional.