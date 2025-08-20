Quando é o jogo do Palmeiras na Libertadores? Veja data e onde assistir
Palmeiras e Universitário se enfrentam amanhã (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O confronto será transmitido com pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Com a vitória por 4 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras abriu uma vantagem confortável. O time de Abel Ferreira pode até ser derrotado por três gols de diferença que mesmo assim confirmará a vaga nas quartas de final.
O bom desempenho também aparece no Brasileirão, onde o Verdão vem de triunfo fora de casa contra o Botafogo por 1 a 0. O resultado reforça a boa fase da equipe, que busca manter a sequência positiva na temporada.
Palmeiras x Universitário -- Copa Libertadores
- Data e hora: 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)