Quadras do SP Open, no Parque Villa-Lobos, vão ter cores azul e roxo

O torneio de tênis feminino que vai marcar o retorno do circuito profissional a São Paulo contará com cores incomuns em suas quadras. O azul-marinho e o roxo vão marcar o palco das tenistas brasileiras, como Beatriz Haddad Maia, no Parque Villa-Lobos. A competição será disputada entre os dias 6 e 14 de setembro.

O Estadão conferiu a novidade de perto, nesta semana. A reportagem visitou as obras do torneio que vai utilizar seis das sete quadras fixas e públicas do parque. A partir de agora, elas terão cores mais chamativas, onde os amadores também poderão jogar ao fim da competição - a reforma das quadras faz parte do legado da competição para a cidade.

De acordo com a organização, o azul e o roxo devem facilitar a vida das tenistas por destacar mais a bolinha, de cor amarela. Também devem favorecer o público, que poderá enxergar melhor as trocas de bola em razão do contraste de cores.

"O piso, os alambrados e a iluminação vão ficar de legado para os amadores no parque. E serão sempre renovados a cada edição. A WTA tem regra de que a quadra precisa ser reformada a cada 12 meses", explica Luiz Fernando Carvalho, diretor do SP Open, em entrevista ao Estadão.

Assim, as cores serão reforçadas a cada edição do torneio, que tem contrato por pelo menos mais dois anos. A ideia da organização é transformar essas cores numa peça de identidade da própria competição, a exemplo do que acontece na Laver Cup, torneio masculino por equipes, disputado sobre quadra de cor preta.

Quando lançada, em 2017, a competição chamou a atenção dos fãs tanto in loco quanto nas transmissões de televisão por causa da cor diferente. E, ao longo do tempo, se tornou uma marca do evento, justamente por facilitar o contraste da bolinha com a quadra.

ESTRUTURA

O SP Open terá seis quadras no total, sendo três de jogos e mais três para treinos. A quadra central terá capacidade para receber 2.500 torcedores por sessão - serão duas delas por dia entre segunda e quinta-feira na chave principal. As demais, menores, devem receber entre 300 e 400 fãs.

A expectativa da organização é de receber de 30 mil a 35 mil fãs de tênis ao longo do evento. Os ingressos para os jogos na quadra central já foram esgotados, em pouco mais de uma hora após serem lançados. Mas ainda há bilhetes para o chamado "ground pass", ingresso que dá direito a entrar no complexo da competição, com acesso às duas quadras menores.