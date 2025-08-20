Topo

Esporte

Portuguesa promove mudanças no Departamento de Futebol e confirma empréstimos

20/08/2025 19h41

A Portuguesa anunciou, nesta quarta-feira (20), uma série de mudanças em seu Departamento de Futebol como parte do processo de reformulação estrutural que vem sendo implementado desde a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Entre as alterações, estão as saídas de Emerson Carvalho, César Michelon e Márcio Leite, todos integrantes da comissão técnica e da gestão esportiva do clube.

Ex-zagueiro da Lusa nas décadas de 1990 e 2000, Emerson Carvalho disputou mais de 200 partidas com a camisa rubro-verde e, em 2024, retornou ao Canindé para assumir o cargo de gerente de futebol. Sua atuação foi marcada pela contribuição direta no primeiro ano de implantação do projeto SAF, que buscou modernizar a gestão e fortalecer a competitividade do time.

César Michelon também tem história com a Portuguesa. Revelado pelo clube, acumulou mais de 100 jogos como atleta nos anos 1990. Em 2022, iniciou sua trajetória na comissão técnica, inicialmente como auxiliar nas categorias de base, antes de ser integrado ao time principal em 2023. Já o preparador físico Márcio Leite, também desligado, fez parte do processo de desenvolvimento físico da equipe neste período de transição.

Em nota, a Lusa agradeceu aos três profissionais pelo empenho e dedicação, ressaltando o legado deixado dentro e fora de campo, e reforçou que as mudanças fazem parte de um planejamento para a consolidação do projeto SAF.

"A Portuguesa SAF agradece a dedicação e o compromisso dos profissionais neste período fundamental para a construção e consolidação do nosso projeto, reconhecendo o legado que deixam dentro e fora de campo", escreveu.

Empréstimos de jogadores

Além das alterações no departamento, a Portuguesa confirmou ainda o empréstimo de três jogadores: o goleiro Bruno Bertinato, cedido ao Mirassol; o atacante Hericlis, que reforçará o América-PE; e o volante Tauã, negociado com o Caxias. Os contratos são válidos até o fim da temporada e não possuem cláusula de compra, garantindo o retorno dos atletas ao Canindé após o período de empréstimo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Jefté comenta passagem no exterior e revela como se sentiu com proposta do Palmeiras: "Não tive dúvidas"

Palmeiras x Universitario-PER: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações

LDU x Botafogo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas oitavas da Libertadores

Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: veja onde assistir

Palmeiras busca empate contra o Red Bull Bragantino pela ida da final do Brasileiro sub-20

Torcedor morre após sofrer mal súbito no Morumbis durante jogo do São Paulo

Internacional vai ter 100% de público formado por sócios-torcedores contra o Flamengo

Portuguesa promove mudanças no Departamento de Futebol e confirma empréstimos

Canobbio e Serna ganham protagonismo no ataque do Fluminense após saída de Arias