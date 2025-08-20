Portuguesa promove mudanças no Departamento de Futebol e confirma empréstimos

A Portuguesa anunciou, nesta quarta-feira (20), uma série de mudanças em seu Departamento de Futebol como parte do processo de reformulação estrutural que vem sendo implementado desde a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Entre as alterações, estão as saídas de Emerson Carvalho, César Michelon e Márcio Leite, todos integrantes da comissão técnica e da gestão esportiva do clube.

Ex-zagueiro da Lusa nas décadas de 1990 e 2000, Emerson Carvalho disputou mais de 200 partidas com a camisa rubro-verde e, em 2024, retornou ao Canindé para assumir o cargo de gerente de futebol. Sua atuação foi marcada pela contribuição direta no primeiro ano de implantação do projeto SAF, que buscou modernizar a gestão e fortalecer a competitividade do time.

César Michelon também tem história com a Portuguesa. Revelado pelo clube, acumulou mais de 100 jogos como atleta nos anos 1990. Em 2022, iniciou sua trajetória na comissão técnica, inicialmente como auxiliar nas categorias de base, antes de ser integrado ao time principal em 2023. Já o preparador físico Márcio Leite, também desligado, fez parte do processo de desenvolvimento físico da equipe neste período de transição.

Em nota, a Lusa agradeceu aos três profissionais pelo empenho e dedicação, ressaltando o legado deixado dentro e fora de campo, e reforçou que as mudanças fazem parte de um planejamento para a consolidação do projeto SAF.

"A Portuguesa SAF agradece a dedicação e o compromisso dos profissionais neste período fundamental para a construção e consolidação do nosso projeto, reconhecendo o legado que deixam dentro e fora de campo", escreveu.

Empréstimos de jogadores

Além das alterações no departamento, a Portuguesa confirmou ainda o empréstimo de três jogadores: o goleiro Bruno Bertinato, cedido ao Mirassol; o atacante Hericlis, que reforçará o América-PE; e o volante Tauã, negociado com o Caxias. Os contratos são válidos até o fim da temporada e não possuem cláusula de compra, garantindo o retorno dos atletas ao Canindé após o período de empréstimo.