Phygital: Ei Nerd anuncia transmissão exclusiva do Games of the Future em 2025

O Ei Nerd, considerado o maior canal de entretenimento e cultura pop do Brasil e um dos principais do mundo, acaba de garantir os direitos exclusivos de transmissão do Games of the Future e de todas as competições da Phygital Brasil. Pela primeira vez, o público brasileiro vai acompanhar, ao vivo e de forma oficial, uma disputa inovadora que une e-sports e esportes físicos em um único torneio, com toda a cobertura especial do canal.

A nova parceria coloca o Ei Nerd no centro do universo phygital, transmitindo ao vivo competições que combinam modalidades digitais e físicas, como FIFA com futebol 3×3, NBA 2K com basquete de rua, Counter-Strike 2 com laser tag, Just Dance com apresentações coreografadas no palco, além de modalidades opcionais que incluem duelos medievais, batalhas de robôs, skate, MMA e muito mais.

"Essa é a colisão definitiva entre o mundo nerd e o mundo dos esportes. Nada do que você ama no canal vai sair, mas agora você também vai assistir aqui os maiores atletas e gamers competindo tanto no videogame quanto na arena física. É de explodir cabeças!", afirma Peter, apresentador do Ei Nerd.

Além das transmissões internacionais, o Ei Nerd será responsável por levar ao público todos os detalhes do cenário nacional phygital. As seletivas regionais, chamadas Phygital Origins, e a fase nacional, Phygital Rivals, terão ampla cobertura no canal, garantindo que os fãs acompanhem de perto a formação dos times e atletas que representarão o Brasil no mundial.

Imagineland será palco de disputas oficiais ao vivo







Nos dias 25 e 26 de outubro, o Imagineland, evento de cultura pop realizado em Campina Grande (PB), receberá, dentro de sua programação, etapas oficiais da Phygital Brasil. Modalidades como Shooter (CS 2 + laser tag) e Dança (Just Dance + performance presencial) serão disputadas ao vivo em uma arena temática montada especialmente para a ocasião.

A presença da competição no Imagineland promete experiências únicas para o público, que poderá assistir de perto às partidas e vivenciar a atmosfera intensa de uma disputa phygital. Os vencedores das etapas regionais avançarão para a fase nacional, com chance de chegar ao Games of the Future no Cazaquistão, em 2026, e disputar parte da premiação total de 10 milhões de dólares.

Com este anúncio, o Ei Nerd inicia uma nova fase em sua trajetória, ampliando seu conteúdo e reforçando seu papel como referência no universo nerd e gamer. As transmissões serão realizadas pelo canal oficial no YouTube, com programação especial e comentários exclusivos para o público brasileiro.