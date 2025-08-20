Topo

Palmeiras x Universitario: saiba onde assistir ao jogo pela Libertadores

20/08/2025 05h00

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Universitario, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Palmeiras x Universitario ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN (TV aberta) e Disney+ (streaming). Além disso, o torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam Palmeiras e Universitario?

O Verdão entra em campo com uma vantagem de 4 a 0 construída no jogo de ida e, assim, pode até perder por três gols de diferença que mesmo assim avança.

A equipe alviverde vem de vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. O triunfo deixou o Palmeiras com 39 pontos e, com isso, o Verdão assumiu a vice-liderança da competição.

O Universitario, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Sport Huancayo, também no último domingo, pelo Campeonato Peruano. A equipe ocupa a terceira posição na tabela, com 14 pontos.

Quem apita Palmeiras x Universitario?

O árbitro Piero Maza (CHI) apitará a partida no Rio de Janeiro, auxiliado por Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI). Rodrigo Carvajal (CHI) será o responsável pelo VAR.

