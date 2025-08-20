Palmeiras x Universitario-PER: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira buscando confirmar a vaga nas quartas de final da Libertadores. O Verdão recebe o Universitario, do Peru, para duelo de volta das oitavas de final do torneio continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Na ida, o Palmeiras fez 4 a 0 no rival e encaminhou a vaga na próxima fase do mata-mata. Com isso, o time de Abel Ferreira pode até perder por três gols de diferença e mesmo assim avançar.

Onde assistir Palmeiras x Universitario?

A partida terá transmissão dos canais ESPN e Disney+. Além disso, o torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras busca manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. Na primeira fase, a equipe alviverde acumulou seis vitórias em seis rodadas e avançou ao mata-mata na liderança do Grupo G, com 18 pontos. Com isso, também foi dono da melhor campanha geral, garantindo o mando de campo nos jogos de volta das eliminatórias.

A equipe de Abel Ferreira virou a página após a eliminação na Copa do Brasil e tem dado boa resposta à torcida, vindo de três vitórias consecutivas: uma pela Libertadores e outras duas pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Nilton Santos.

O técnico Abel Ferreira também ganhou boa notícia no último duelo, com o retorno do zagueiro Bruno Fuchs, que recuperou-se de um edema na coxa esquerda. Por outro lado, segue com as baixas dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) Paulinho (cirurgia na perna direita) e do meia Raphael Veiga (dores no púbis).

Como chega o Universitario para o confronto

O Universitario, por sua vez, avançou às oitavas da Libertadores como segundo do Grupo B, com oito pontos, atrás do River Plate, com 12. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Até o jogo de ida do mata-mata, a equipe peruana ainda não havia perdido por mais de um gol de diferença.

Até aquela derrota, o Universitario vinha de uma invencibilidade de 12 jogos incluindo o Campeonato Peruano e a Libertadores, com nove vitórias e três empates. No domingo, a equipe peruana empatou por 1 a 1 com o Sport Huancayo, pela Liga Peruana.

O treinador Jorge Fossati não poderá contar com o zagueiro Riveros, que foi expulso no primeiro jogo e, portanto, cumprirá suspensão.

Histórico de confrontos

Palmeiras e Universitario se enfrentaram em sete oportunidades até o momento, sendo todas pela Copa Libertadores. O Verdão leva a melhor no duelo, com seis vitórias e apenas uma derrota. O último encontro entre os times foi justamente o jogo de ida das oitavas, do qual o Palmeiras venceu por 4 a 0 e levou a vantagem para a "decisão".

Palmeiras na temporada

O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas na temporada. Com a vaga encaminhada às oitavas de final da Libertadores, o Verdão também segue na disputa do título do Campeonato Brasileiro e, no torneio nacional, ocupa a vice-liderança, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

Universitario na temporada

O Universitario também está entre os melhores times no Campeonato Peruano - Clausura. A equipe está na vice-liderança, com 13 pontos - mesma pontuação do líder Sporting Cristal. São quatro vitórias e um empate.

Ingressos: preços e onde comprar?

Os ingressos para o confronto entre Palmeiras e Universitario estão à venda no site www.ingressospalmeiras.com.br. Os valores dos bilhetes custam entre R$ 120 e R$ 200 (valores inteiros).

Arbitragem

Piero Maza (CHI) apita a partida, auxiliado por Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI). Rodrigo Carvajal, também do Chile, fica no comando do VAR.

Próximo jogo do Palmeiras

Depois de definir as oitavas da Libertadores o Palmeiras volta a campo na segunda-feira. O Verdão recebe o Sport, às 19 horas, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do Universitario

Já o Universitario terá pela frente o Alianza Lima, pela sétima rodada do Campeonato Peruano - Clausura. A bola rola no domingo, às 19h30, no Estadio Monumental de Lima.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS x UNIVERSITARIO

Data: 21 de agosto de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Onde assistir: ESPN e Disney+



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Weverton (Lomba); Khellven, Bruno Fuchs (Gustavo Gómez), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Allan; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

UNIVERSITARIO-PER: Britos; Aldo Corzo, Carabalí, Di Benedetto; Andy Polo, Pérez Guedes, Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores e Alex Valera.



Técnico: Jorge Fossati