Palmeiras x Cruzeiro: veja como resgatar ingressos gratuitos para a ida da semi do Brasileiro feminino

O jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino entre Palmeiras e Cruzeiro terá ingressos gratuitos. Mandante no primeiro jogo, o Verdão recebe a Raposa no domingo, às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O resgate do ingresso poderá ser feito a partir desta quinta-feira, às 12 horas pelo site palmeiras.soudaliga.com.br.

O resgate será apenas virtualmente, sem venda física nas bilheterias O acesso será feito por meio de reconhecimento facial. Os torcedores do Palmeiras acessarão o estádio pelo Setor C1, Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365.

Já os visitantes farão o resgate dos ingressos pelo mesmo site, a partir das 12 horas de sexta-feira (22), e acessarão a arquibancada pelo Setor D, Portão 11 (Rua Olavo Bilac, 266).

Para avança à semifinal, o Palmeiras superou o Flamengo com uma virada impressionante. Após perder por 3 a 2 no jogo de ida, o Verdão venceu por 3 a 0 na Arena Barueri, com gols de Taina Maranhão, Brena e Amanda Gutierres, garantindo a vaga com um agregado de 5 a 3.

Já o Cruzeiro eliminou o Red Bull Bragantino com vitória por 2 a 0 em casa, após empate sem gols na partida de ida.

A outra semifinal será decidida entre Corinthians e São Paulo.

O jogo de volta entre Cruzeiro e Palmeiras acontece no dia 31 de agosto, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 10h30.