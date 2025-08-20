Palmeiras vence o Taubaté e assume a vice-liderança do Paulistão feminino
Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Taubaté, por 2 a 1, em duelo válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ana Guzmán e Yoreli Rincón anotaram os gols das Palestrinas, enquanto Kakau fez para as donas da casa, no Estádio Joaqui de Morais Filho.
Classificação no Paulista
Com o resultado, o Palmeiras chega a 13 pontos e sobe para a vice-liderança do Paulista, a dois de distância do Corinthians, que enfrenta o Realidade Jovem nesta quinta-feira. O Taubaté tem três e fica em sétimo lugar.
Próximos jogos
As Palestrinas voltam a campo pelo Campeonato Paulista no dia 4 de setembro, quando enfrenta o Realidade Jovem, pela oitava rodada da primeira fase da competição. A bola rola a partir das 19 horas, na Arena Barueri. Antes disso, o Verdão disputa as semifinais do Brasileiro contra o Cruzeiro, nos dias 24 e 31 de agosto.
O Taubaté, por sua vez, enfrenta a Ferroviária, no dia 3 de setembro, às 15 horas, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela oitava rodada do Estadual.
Os gols do jogo
O Palmeiras abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Yoreli acionou Greicy pela esquerda, ela bateu cruzado na área, a goleira fez a defesa parcial e, no rebote, Ana Guzmán estufou a rede. O Taubaté deu a resposta logo em seguida, em um contra-ataque, e empatou aos oito. Sthefani arrancou pela esquerda e achou Kakau na área, que bateu para o gol.
Na segunda etapa, o Verdão voltou a fica à frente do placar aos 33 minutos. Greicy recebeu pela esquerda, foi até o fundo da área e cruzou na entrada da área, encontrando Yoreli Rincón, que bateu de primeira e estudou a rede.