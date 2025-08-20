Topo

Esporte

Abel tem dilema e pode ser obrigado a escalar titulares mesmo com 'gordura'

O Palmeiras venceu o Universitario por 4 a 0 pela ida das oitavas de final da Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Universitario por 4 a 0 pela ida das oitavas de final da Libertadores Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 05h30

Dono do placar mais elástico entre os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras pode ter uma dor de cabeça para montar o time contra o Universitario (PER), especialmente se Abel Ferreira optar por preservar seus principais jogadores.

O que aconteceu

O Palmeiras avança até com derrota por três gols de diferença e teria a chance de "quebrar" a maratona de jogos. O time fará, amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, sua 11ª partida em um intervalo de 36 dias.

Relacionadas

Palmeiras anuncia contratação de Carlos Miguel até 2030

Flaco López está a um gol de artilharia isolada da Libertadores

Trio sobrevive à reformulação da era Abel, mas só Gómez segue soberano

Abel, porém, não possui substitutos diretos para todas as posições e pode, inclusive, promover uma estreia. As principais dúvidas do português — em caso de uma escalação 100% reserva — seriam para a lateral-esquerda, o meio-campo e o ataque.

Piquerez é o único lateral-esquerdo do elenco profissional, e opção é escalar o jovem Arthur. O jogador de 19 anos virou o substituto imediato do uruguaio após a venda de Vanderlan, já foi relacionado por Abel, mas ainda não entrou em campo. O Palmeiras está próximo de anunciar Jetfé, mas ele só poderá ser inscrito na Libertadores caso o Alviverde vá às quartas.

Situação semelhante à de Lucas Evangelista, que assumiu a vaga de Richard Ríos entre os titulares, mas não tem "sombra". Uma opção seria improvisar um dos volantes do time — Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez. Figueiredo, jovem da base e potencial candidato, está lesionado.

Já Maurício aposta na recuperação de Raphael Veiga para poder ser preservado. O camisa 23 ficou fora dos últimos três jogos do Palmeiras por dores no púbis. O Palmeiras se reapresentou ontem, mas não houve atualização sobre a situação do meio-campista.

Para completar, a nova formação do ataque — e o mercado da bola — podem deixar o Alviverde sem um centroavante. Vitor Roque e Flaco López foram titulares nos dois últimos jogos. A opção seria Thalys, mas o atacante tem venda encaminhada para o Olympiacos, da Grécia. Quem pode ganhar espaço é Luighi, que atua tanto como centroavante mais deslocado pela esquerda.

O Palmeiras, não poderá, inclusive, repetir a escalação da partida contra o Vitória, quando poupou jogadores visando ao embate com o Corinthians pela Copa do Brasil. A formação contava com Marcos Rocha e Vanderlan, que já deixaram o clube, e Thalys, que está envolvido em negociação.

O Alviverde tenta a oitava vitória seguida na Libertadores, assim como a chance de seguir como único com 100% de aproveitamento. O vencedor de Palmeiras e Universitario terá pela frente River Plate ou Libertad (PAR) nas quartas de final.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Centroavantes não marcaram gols durante passagem de Cleber Xavier pelo Santos

Contra o Universitario, Palmeiras busca quebrar tabu de três anos no Allianz Parque

Hall da Fama do UFC, Frankie Edgar deixa a aposentadoria e estreia no boxe sem luvas

Corinthians triplica multa de Gui Amorim e vê joia protegida de assédio; veja valores

Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Nova patrocinadora do Fla atuou no alerta sobre apostas em Bruno Henrique

Após recorde, Fábio relembra saída do Cruzeiro: 'Achavam que era o fim'

São Paulo se reconstrói nos pênaltis de olho em revanche nas quartas

Clima de 2ª família é trunfo para o Brasil no Mundial de ginástica rítmica

Taubaté x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Vacas magras: Fla já devolveu Alan Patrick por não ter grana para comprá-lo