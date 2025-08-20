Abel tem dilema e pode ser obrigado a escalar titulares mesmo com 'gordura'

Dono do placar mais elástico entre os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras pode ter uma dor de cabeça para montar o time contra o Universitario (PER), especialmente se Abel Ferreira optar por preservar seus principais jogadores.

O que aconteceu

O Palmeiras avança até com derrota por três gols de diferença e teria a chance de "quebrar" a maratona de jogos. O time fará, amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, sua 11ª partida em um intervalo de 36 dias.

Abel, porém, não possui substitutos diretos para todas as posições e pode, inclusive, promover uma estreia. As principais dúvidas do português — em caso de uma escalação 100% reserva — seriam para a lateral-esquerda, o meio-campo e o ataque.

Piquerez é o único lateral-esquerdo do elenco profissional, e opção é escalar o jovem Arthur. O jogador de 19 anos virou o substituto imediato do uruguaio após a venda de Vanderlan, já foi relacionado por Abel, mas ainda não entrou em campo. O Palmeiras está próximo de anunciar Jetfé, mas ele só poderá ser inscrito na Libertadores caso o Alviverde vá às quartas.

Situação semelhante à de Lucas Evangelista, que assumiu a vaga de Richard Ríos entre os titulares, mas não tem "sombra". Uma opção seria improvisar um dos volantes do time — Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez. Figueiredo, jovem da base e potencial candidato, está lesionado.

Já Maurício aposta na recuperação de Raphael Veiga para poder ser preservado. O camisa 23 ficou fora dos últimos três jogos do Palmeiras por dores no púbis. O Palmeiras se reapresentou ontem, mas não houve atualização sobre a situação do meio-campista.

Para completar, a nova formação do ataque — e o mercado da bola — podem deixar o Alviverde sem um centroavante. Vitor Roque e Flaco López foram titulares nos dois últimos jogos. A opção seria Thalys, mas o atacante tem venda encaminhada para o Olympiacos, da Grécia. Quem pode ganhar espaço é Luighi, que atua tanto como centroavante mais deslocado pela esquerda.

O Palmeiras, não poderá, inclusive, repetir a escalação da partida contra o Vitória, quando poupou jogadores visando ao embate com o Corinthians pela Copa do Brasil. A formação contava com Marcos Rocha e Vanderlan, que já deixaram o clube, e Thalys, que está envolvido em negociação.

O Alviverde tenta a oitava vitória seguida na Libertadores, assim como a chance de seguir como único com 100% de aproveitamento. O vencedor de Palmeiras e Universitario terá pela frente River Plate ou Libertad (PAR) nas quartas de final.