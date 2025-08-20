Palmeiras busca empate contra o Red Bull Bragantino pela ida da final do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20. Yuri Leles abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto Erick Belé deixou tudo igual para as Crias da Academia, no Estádio Cícero de Souza Marques.

O zagueiro Benedetti, que tem sido, neste ano, frequentemente relacionado aos compromissos do profissional, começou entre os titulares, assim como o lateral esquerdo Arthur. O atleta vinha ganhando espaço nos treinos e foi opção para Abel algumas vezes, mas não estreou. O atacante Thalys começou no banco e foi acionado no segundo tempo.

Decisão vai em aberto para o Allianz Parque

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no dia 26 de agosto. Palmeiras e Red Bull Bragantino fazem o jogo de volta no Allianz Parque, a partir das 21 horas (de Brasília).

Essa é a primeira vez que o sub-20 do Bragantino chega a uma final de Brasileiro. Enquanto isso, o Palmeiras é o atual campeão e vai em busca do tetracampeonato. Além de faturar a taça em 2024, o Verdão também venceu o torneio em 2018 e 2022.

Os gols do jogo

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Heittor foi no corpo de Kevyn e o árbitro marcou um pênalti depois da revisão do VAR. Yuri Leles foi para a cobrança e fez, de cavadinha, sem chance para Aranha. O Palmeiras respondeu em seguida e empatou aos 23. Em cobrança de falta, Gilberto levantou a bola na área, Erick Belé ganhou da marcação e desviou de cabeça para o gol.

Na segunda etapa, ambos so times tiveram chances de sair com a vitória. Aos 22, Thalys bateu firme de dentro da área, e Gustavo Reis fez boa defesa. Já nos acréscimos, foi a vez de Aranha salvar o Palmeiras. Kevyn tentou um voleio, mas viu o goleiro do Verdão fazer grande defesa.