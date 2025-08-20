Palmeiras anuncia contratação do lateral esquerdo Jefté; veja detalhes

Jefté é o 11º reforço para o técnico Abel Ferreira para a temporada 2025, o quarto desta janela. Antes dele, chegaram o goleiro Carlos Miguel, o atacante Ramón Sosa e o lateral direito.
Enquanto isso, no início do ano, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.
O lateral aguarda sua regularização no BID para estrear pelo Palmeiras. O Verdão entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Universitario-PER, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O Verdão tem vantagem de 4 a 0 construída no jogo de ida.
A carreira de Jefté
Jefté deu os primeiros passos da carreira na base do Tigres do Brasil (RJ) e ganhou destaque no sub-20 do Fluminense, chamando a atenção do Apoel, do Chipre, para onde foi emprestado em julho de 2023. Um ano depois, foi vendido para o Rangers, clube pelo qual disputou 56 partidas, deu quatro assistências e marcou um gol.