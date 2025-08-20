Palmeiras anuncia contratação do lateral esquerdo Jefté; veja detalhes

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Jefté, que chega como quarto reforço para o Verdão nesta janela de transferências. O jogador de 21 anos, que estava no Rangers, da Escócia, assinou um vínculo com o Verdão até 31 de julho de 2030.

Jefté chega para disputar vaga na posição com Piquerez. Nesta janela de transferências, o Verdão negociou Vanderlan com o Red Bull Bragantino e ficou apenas com o uruguaio. Arthur, formado na base, vinha sendo relacionado como opção para Abel Ferreira, mas não chegou a estrear no profissional.