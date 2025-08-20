Decisão de Dorival fez Corinthians afastar Héctor mesmo vetado no mercado

O Corinthians quer emprestar o atacante Héctor Hernández. Fora dos planos de Dorival Jr, o jogador não treina com o restante do elenco, apesar das baixas no setor ofensivo e do transfer ban.

Héctor é afastado e jovens ganham espaço

Desde que chegou ao Timão, no fim de abril, Dorival deu oportunidades ao centroavante espanhol. Relacionado para 14 partidas, Héctor atuou em sete, tendo marcado apenas um gol — justamente na estreia do treinador, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

A princípio, o cenário parecia promissor, mas a sequência do centroavante desagradou ao técnico, que também desejava dar mais espaço para os meninos da base. Na visão de Dorival, manter Hernández entre os substitutos imediatos no ataque não fazia sentido, principalmente tendo nomes como Gui Negão e Kayke à disposição. A situação gerou desgaste entre Héctor e a comissão técnica.

Agora, mesmo com o clube vetado no mercado por um transfer ban e com desfalques ofensivos, Dorival entende que Héctor não tem condições de acompanhar o nível técnico do grupo. O jogador está fora da lista de relacionados desde 26 de julho, no confronto contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

Vale ressaltar que a opinião de Dorival sobre o atacante não é isolada, uma vez que Ramón Díaz também preteriu o atleta. Apesar de ter aprovado a contratação, avaliada pelo Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians (Cifut), o treinador argentino não adotava a formação com um centroavante de ofício, o que limitou a atuação dele. Sob o comando dos Díaz, Héctor ficou um ano no Corinthians sem balançar as redes.

Questionado sobre a ausência do atleta no último sábado, após a derrota em casa para o Bahia, Dorival afirmou que o executivo Fabinho Soldado estava a par da situação há algum tempo. Três dias após a declaração, Soldado tomou providências: afastar Héctor dos treinos e tentar um empréstimo. A janela de transferências termina em 2 de setembro.

Esse daí é um assunto que o Fabinho está a par. Qualquer dúvida é com ele.

Dorival Jr, após Corinthians 1 x 2 Bahia

Como há pouco mercado para Héctor, é possível que ele seja emprestado a outra equipe com o Timão pagando parte do salário. O vínculo do jogador vai até dezembro de 2026.