Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Juventude e Vasco entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
O Juventude mantém dois jogos de invencibilidade sob o comando do recém-chegado Thiago Carpini. A equipe de Caxias do Sul venceu o Corinthians e foi buscar um empate em 2 a 2 contra o Vitória após estar em desvantagem no placar.
Do outro lado, o Vasco voltou a vencer uma partida no Brasileirão, algo que não acontecia desde a parada para a Copa do Mundo de clubes. A equipe de Fernando Diniz quer embalar e chega empolgada pela goleada por 6 a 0 diante do Santos, no Morumbis.
Juventude x Vasco -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 20 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)