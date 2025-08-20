Topo

Esporte

Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Philippe Coutinho comemora gol do Vasco sobre o Santos em duelo do Brasileirão - Marcello Zambrana/AGIF
Philippe Coutinho comemora gol do Vasco sobre o Santos em duelo do Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/08/2025 13h00

Juventude e Vasco entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude mantém dois jogos de invencibilidade sob o comando do recém-chegado Thiago Carpini. A equipe de Caxias do Sul venceu o Corinthians e foi buscar um empate em 2 a 2 contra o Vitória após estar em desvantagem no placar.

Do outro lado, o Vasco voltou a vencer uma partida no Brasileirão, algo que não acontecia desde a parada para a Copa do Mundo de clubes. A equipe de Fernando Diniz quer embalar e chega empolgada pela goleada por 6 a 0 diante do Santos, no Morumbis.

Juventude x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

