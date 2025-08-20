Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Juventude e Vasco entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude mantém dois jogos de invencibilidade sob o comando do recém-chegado Thiago Carpini. A equipe de Caxias do Sul venceu o Corinthians e foi buscar um empate em 2 a 2 contra o Vitória após estar em desvantagem no placar.

Do outro lado, o Vasco voltou a vencer uma partida no Brasileirão, algo que não acontecia desde a parada para a Copa do Mundo de clubes. A equipe de Fernando Diniz quer embalar e chega empolgada pela goleada por 6 a 0 diante do Santos, no Morumbis.

Juventude x Vasco -- Campeonato Brasileiro