Onde vai passar Internacional x Flamengo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Internacional e Flamengo duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

É o terceiro duelo seguido entre os times. O Flamengo venceu os dois anteriores, com o 1 a 0 pela ida da Libertadores e o 3 a 1 válido pelo Brasileirão, no fim de semana.

Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar. Já o Colorado precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a vaga direta. Caso vença por apenas um gol, a disputa será definida nas penalidades.

Caminho na Libertadores está definido. Quem avançar hoje no Beira-Rio terá pela frente o vencedor do confronto entre Cerro Porteño x Estudiantes.

