Topo

Esporte

Onde vai passar Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste? Como assistir ao vivo

Willian José comemora gol do Bahia - ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Willian José comemora gol do Bahia Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/08/2025 17h00

Bahia e Ceará se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo SBT (TV aberta), ESPN2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Bahia vence Corinthians fora com gol relâmpago e 9min de espera no VAR

Dorival diz que Vitinho entrou por 'urgência' e elogia garotos no ataque

CBF divulga áudios do VAR de Corinthians e Bahia: 'Lance muito difícil'

O Bahia busca o quinto título da Copa do Nordeste e eliminou o Fortaleza na fase anterior. Quarta colocada no Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ceni chega embalada por uma vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, fora de casa.

Do outro lado, o Ceará eliminou o Sport, nos pênaltis, nas quartas de final. O Vozão é o 10º colocado do Brasileirão e vem de vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino.

Bahia x Ceará -- Copa do Nordeste

  • Data e hora: 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Atacante do Betis e meia da Série B japonesa: quem Sampaoli pediu ao Santos

Palmeiras vence o Taubaté e assume a vice-liderança do Paulistão feminino

Onde vai passar Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste? Como assistir ao vivo

Colombianas decidem, e Palmeiras vence Taubaté no Paulistão Feminino

Jake Paul encara campeão mundial Gervonta Davis em luta de exibição

Vasco anuncia ingressos esgotados para duelo com o Corinthians no Brasileirão

Phygital: Ei Nerd anuncia transmissão exclusiva do Games of the Future em 2025

Memphis retoma tratamento, e Dorival faz ajustes no Corinthians visando jogo contra o Vasco

Lukaku não passará por cirurgia, mas será desfalque do Napoli por longo período

Quadras do SP Open, no Parque Villa-Lobos, vão ter cores azul e roxo

Coritiba anuncia Rodrigo Rodrigues, atacante que atuou no Mundial de Clubes