Onde vai passar Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste? Como assistir ao vivo
Bahia e Ceará se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo SBT (TV aberta), ESPN2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Bahia busca o quinto título da Copa do Nordeste e eliminou o Fortaleza na fase anterior. Quarta colocada no Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ceni chega embalada por uma vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, fora de casa.
Do outro lado, o Ceará eliminou o Sport, nos pênaltis, nas quartas de final. O Vozão é o 10º colocado do Brasileirão e vem de vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino.
Bahia x Ceará -- Copa do Nordeste
- Data e hora: 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)