Nos acréscimos, Bahia bate Ceará e avança à final da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova, venceu por 1 a 0 e se classificou para a final da competição. Tiago foi quem balançou as redes para o Tricolor de Aço.

Com o resultado, o Bahia carimbou seu passaporte direto à decisão, onde enfrenta o Confiança, que bateu o CSa em jogo também disputado nesta quarta, mas pelo outro lado da chave. Do outro lado, ao ser superado, o Ceará foi eliminado.

O Bahia retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, novamente na Arena Fonte Nova. No sábado, às 21h, o Ceará visita o Grêmio, na Arena do Grêmio. Ambos os duelos serão válidos pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Ademir fez grande jogada pela direita da área e arrematou com força no canto esquerdo, mas o goleiro Bruno Ferreira se esticou e evitou o gol do Bahia com uma ótima defesa.

O Ceará respondeu aos 11 minutos da etapa complementar. Pedro Raul fez o pivô e encontrou Aylon, que cruzou da esquerda da área. No meio de sua trajetória, a bola desviou na marcação e saiu rente ao gol do Tricolor de Aço.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Éverton Ribeiro recebeu pela esquerda e cruzou para Tiago, que se antecipou ao defensor na segunda trave e desviou para classificar o Bahia à grande decisão.

CSA x Confiança

Pela semifinal da outra chave do torneio, o Confiança visitou o CSA no Rei Pelé, venceu por 1 a 0 e também se classificou para a grande final da Copa do Nordeste. Thiago Santos balançou as redes para que o triunfo dos visitantes fosse possível.