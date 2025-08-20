Topo

Esporte

Mundial de ginástica rítmica tem cartilha para torcer e bateria dos 'crias'

Os "Crias MVA" vão marcar presença no Mundial de Ginástica Rítmica - Divulgação MVA
Os 'Crias MVA' vão marcar presença no Mundial de Ginástica Rítmica Imagem: Divulgação MVA
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

20/08/2025 05h30

O Mundial de Ginástica Rítmica, que ocorre no Rio de Janeiro de hoje até domingo, contará com o Movimento Verde Amarelo, a "torcida organizada" do Brasil, e bateria com integrantes oriundos de um projeto social.

Em uma ação feita em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o MVA terá 100 integrantes nas arquibancadas e vai expor bandeirões em homenagem às ginastas.

Relacionadas

Brasil projeta ginástica rítmica 'furando bolha' com Mundial e mira legado

Flamengo vê 'boom' e tem fila de espera na ginástica após sucesso em Paris

Confederação Brasileira de Ginástica convida brothers para campeonato

O grupo vai ainda levar crianças de comunidades às arquibancadas da Arena 1, na Barra da Tijuca. Dentre elas, estarão presentes os integrantes do "Crias MVA" — oficina de percussão voltada para jovens das comunidades do Rio de Janeiro.

Levar nossos projetos sociais para o Mundial de Ginástica Rítmica é uma forma de mostrar que o esporte também é lugar de transformação. Estar com essas crianças nas arquibancadas, vivendo algo novo, e representando tantos que ainda não têm acesso a esse tipo de experiência, é uma responsabilidade que carregamos com muito orgulho.
Fábio Justino, responsável pela área de representatividade e inclusão do MVA

Cartilha de comportamento

O Movimento Verde Amarelo, em parceria com a ginasta Déborah Medrado, desenvolveu um manual de conduta para o Mundial de Ginástica Rítmica. Um dos pontos é apoiar as brasileiras "após a apresentação da ginasta anterior, nas execuções de elementos de dificuldade e no encerramento das séries. Durante a preparação e a execução das rotinas, o silêncio e a concentração das atletas devem ser respeitados", aponta documento divulgado pelo MVA.

A participação do Movimento Verde Amarelo no Mundial de Ginástica Rítmica reforça nosso compromisso com o incentivo ao esporte brasileiro em todas as suas formas, valorizando o protagonismo dos atletas e a força da torcida como agente de transformação social. Temos certeza que será uma grande festa.
Luiz Carvalho, um dos fundadores do MVA

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Centroavantes não marcaram gols durante passagem de Cleber Xavier pelo Santos

Contra o Universitario, Palmeiras busca quebrar tabu de três anos no Allianz Parque

Hall da Fama do UFC, Frankie Edgar deixa a aposentadoria e estreia no boxe sem luvas

Corinthians triplica multa de Gui Amorim e vê joia protegida de assédio; veja valores

Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Nova patrocinadora do Fla atuou no alerta sobre apostas em Bruno Henrique

Após recorde, Fábio relembra saída do Cruzeiro: 'Achavam que era o fim'

São Paulo se reconstrói nos pênaltis de olho em revanche nas quartas

Clima de 2ª família é trunfo para o Brasil no Mundial de ginástica rítmica

Taubaté x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Vacas magras: Fla já devolveu Alan Patrick por não ter grana para comprá-lo