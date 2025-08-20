Mundial de ginástica rítmica tem cartilha para torcer e bateria dos 'crias'

O Mundial de Ginástica Rítmica, que ocorre no Rio de Janeiro de hoje até domingo, contará com o Movimento Verde Amarelo, a "torcida organizada" do Brasil, e bateria com integrantes oriundos de um projeto social.

Em uma ação feita em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o MVA terá 100 integrantes nas arquibancadas e vai expor bandeirões em homenagem às ginastas.

O grupo vai ainda levar crianças de comunidades às arquibancadas da Arena 1, na Barra da Tijuca. Dentre elas, estarão presentes os integrantes do "Crias MVA" — oficina de percussão voltada para jovens das comunidades do Rio de Janeiro.

Levar nossos projetos sociais para o Mundial de Ginástica Rítmica é uma forma de mostrar que o esporte também é lugar de transformação. Estar com essas crianças nas arquibancadas, vivendo algo novo, e representando tantos que ainda não têm acesso a esse tipo de experiência, é uma responsabilidade que carregamos com muito orgulho.

Fábio Justino, responsável pela área de representatividade e inclusão do MVA

Cartilha de comportamento

O Movimento Verde Amarelo, em parceria com a ginasta Déborah Medrado, desenvolveu um manual de conduta para o Mundial de Ginástica Rítmica. Um dos pontos é apoiar as brasileiras "após a apresentação da ginasta anterior, nas execuções de elementos de dificuldade e no encerramento das séries. Durante a preparação e a execução das rotinas, o silêncio e a concentração das atletas devem ser respeitados", aponta documento divulgado pelo MVA.