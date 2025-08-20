Mirassol anuncia contratação de goleiro emprestado pela Portuguesa

O Mirassol confirmou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Bruno Bertinato, emprestado pela Portuguesa. O vínculo é válido até o final da temporada, sem cláusula de compra, e, após esse período, o atleta retornará à Lusa, com quem tem contrato até 2026.

O jogador de 27 anos, cria da base do Coritiba, disputou nesta temporada 15 partidas com a camisa rubro-verde. O goleiro também tem passagens pela Seleção Brasileira sub-17 e sub-16 e pelo futebol italiano.

No Mirassol, ele chega como alternativa para o técnico Rafael Guanaes e disputará a posição com Walter, Alex Muralha e Thomazella.

O time paulista ocupa atualmente a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. Pela próxima rodada, enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, no domingo, às 18h30 (de Brasília).