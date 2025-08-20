Memphis retoma tratamento, e Dorival faz ajustes no Corinthians visando jogo contra o Vasco

O Corinthians realizou na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o terceiro treinamento de preparação para o jogo contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior aproveita a semana cheia para fazer ajustes na equipe.

O elenco abriu o dia com um exercício de força na academia. O atacante Memphis Depay, que ficou de repouso nos últimos dois dias por virose, foi ao CT normalmente e retomou o tratamento da lesão muscular de grau 2 na coxa.

Dentro do campo, Dorival comandou uma atividade de transição com duelos e finalizações, seguida por um trabalho tático de enfrentamento em espaço reduzido. O treinador, durante o treino, passou instruções aos atletas simulando situações de jogo. Por fim, ele dividiu o grupo por setores e organizou ações específicas.

O Corinthians conta com alguns retornos para a próxima rodada do Brasileirão. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo seguem entregues ao departamento médico. José Martínez, que fraturou a mão no treino da última terça-feira, completa a lista de desfalques.

O Timão retoma as atividades nesta quinta-feira, novamente pela manhã. Dorival tem mais três sessões de treino antes da partida contra o Vasco, que ganhou contornos decisivos. O duelo está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Com o revés para o Bahia, o Corinthians caiu para a 22ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além de tentar se afastar do Z4, o time do Parque São Jorge busca encerrar a péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há seis jogos e, nas últimas 11 partidas, ganhou somente uma vez.