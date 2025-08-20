Melo e Matos vencem e vão às quartas de final em Winston-Salem

Nesta quarta-feira, a dupla formada por Marcelo Melo e Rafael Matos avançou para as quartas de final do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Os brasileiros venceram o austríaco Alexander Erles e o norte-americano Robert Galloway por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Por uma vaga na semifinal, Melo e Matos vão enfrentar os australianos Matthew Ebden e John Peers, cabeças de chave número quatro do torneio. O jogo está marcado para às 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

"Foi daqueles dias em que jogamos de forma perfeita. Fizemos todas as jogadas possíveis nos momentos importantes. Aproveitamos todas as chances desde o começo, sem dar praticamente qualquer possibilidade de eles entrarem no jogo", afirmou Melo.

"Foi uma ótima estreia. Eu tinha jogado dois torneios separado do Rafa e ele também tinha jogado um. E juntar assim foi muito bom. Espero continuar nesse ritmo. Conseguir fazer mais jogos aqui para chegar muito bem preparado no US Open", completou.

No primeiro set, depois de salvar a chance de break dos adversários no segundo game, os brasileiros dominaram o jogo, fechando em 6/2. No segundo set, os dois não deram chances aos adversários e, com quebra no terceiro e quinto games, marcaram outro 6/2.

É a segunda participação da dupla brasileira em Winston-Salem. Marcelo Melo foi campeão do torneio na edição de 2019, com o polonês Lukasz Kubot.