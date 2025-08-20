Flamengo é favoritaço contra o Inter na Libertadores? Colunistas debatem

O Flamengo chega como favorito diante do Internacional na Libertadores, avaliam colunistas no UOL News Esporte hoje. O time de Filipe Luís vive bom momento, venceu a ida e nunca perdeu para o Inter na competição.

Para Danilo Lavieri, o Internacional aposta no ambiente do Beira-Rio para tentar reverter a vantagem, enquanto o Flamengo mostra força coletiva e bom desempenho recente.

O resultado do Flamengo dá vantagem. O Inter vai ter que apostar no ambiente, na raça, em algo além do que vem mostrando em campo. Tem sido difícil ver reações do Inter, mesmo priorizando as Copas.

Me surpreenderia muito se eu estivesse assistindo à eliminação do Flamengo. O time está num nível em que roda o elenco, tem titulares definidos e mantém desempenho. Filipe Luís faz trabalho coletivo que há muito tempo não víamos.

O Flamengo está num estágio em que me surpreenderia perder para o Internacional. Perder para o Inter hoje seria uma surpresa. Danilo Lavieri

'Se o Flamengo sair na frente, acabou a conversa', diz Arnaldo Ribeiro

Apesar do favoritismo carioca, o colunista Arnaldo Ribeiro ressalta que o confronto está aberto.

O Inter joga a temporada toda dele nessa partida. É um pouco diferente do São Paulo, que já passou por situação parecida. O Inter foi eliminado da Copa do Brasil e deu uma despencada no Brasileiro.

O elenco do Flamengo é bem melhor, mas ainda está longe de atingir o máximo - tem muito a evoluir. Com diferença de um gol e jogando em Porto Alegre, o confronto está aberto. Vejo o Flamengo com vantagem, mas o Inter tem condições de equilibrar. Arnaldo Ribeiro

Internacional e Flamengo entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores - veja onde assistir ao jogo.

