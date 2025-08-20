Martínez tem cirurgia bem-sucedida e recebe prazo para iniciar recuperação no Corinthians

Nesta quarta-feira, o Corinthians atualizou o quadro clínico do volante José Martínez. Após sofrer uma fratura na mão esquerda no treino da última terça, o venezuelano passou por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido.

A alta do jogador está prevista para esta quinta-feira. Ele deve iniciar a recuperação com a fisioterapia do clube a partir de domingo. Além disso, segundo o Timão, o atleta fará trabalhos com a preparação física para manutenção do condicionamento.

José Martínez fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. O Corinthians, como de costume, não divulgou o prazo para retorno do volante aos gramados.

A ausência preocupa Dorival Júnior, que ganha mais um desfalque na equipe. Além de Martínez, o técnico também não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Hugo, todos contundidos.

Em contrapartida, o treinador terá retornos para o próximo compromisso do Timão no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição.

O duelo entre Corinthians e Vasco, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, está agendado para domingo, às 16 (de Brasília), em São Januário.

A equipe do Parque São Jorge está há seis partidas sem vencer no torneio e voltou a temer o Z4. O time caiu para o 14º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, apenas três de vantagem para a zona de rebaixamento. Além disso, nas últimas 11 rodadas, o Corinthians ganhou somente uma vez.