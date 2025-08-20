Lukaku não passará por cirurgia, mas será desfalque do Napoli por longo período

De acordo com o canal italiano Sky Sports, Romelu Lukaku não precisará passar por cirurgia, mas irá desfalcar o time por três a quatro meses nesse começo de temporada, além de não ser incluído na lista para a Liga dos Campeões.

O atacante sofreu uma lesão muscular grave na coxa esquerda no amistoso do Napoli contra o Olympiacos, na semana passada, sendo substituído no primeiro tempo. Após avaliação da consulta cirúrgica, foi decidido que o belga não será submetido ao procedimento e agora começará seu processo de recuperação, com tratamento conservador da ruptura muscular.

Assim, o Napoli vai em busca de um novo atacante no mercado. Ainda de acordo com a Sky Sports, o diretor esportivo Giovanni Manna está de olho em Artem Dovbyk, da Roma, e Rasmus Hojlund, do Manchester United, que o Milan também está monitorando.

Em seu perfil de Instagram, Lukaku agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e que permanece positivo, mesmo com a situação.

Foto: Divulgação/@romelulukaku

Confira a tradução do post:

Obrigado a todos pelas mensagens nos últimos dias. Eu realmente agradeço o apoio vindo de vocês. M***** acontecem e lesões fazem parte do jogo. Mas, pela graça de Deus, me sinto bem e permaneço positivo, não importa o que aconteça. Vejo vocês em breve.

O próximo jogo do Napoli acontece neste sábado, em sua estreia no Campeonato Italiano, contra o Sassuolo, às 13h30 (de Brasília).