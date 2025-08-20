Topo

São Paulo: Lucas vê noite 'inexplicável' e revela conversa no vestiário

20/08/2025

O meia-atacante Lucas, do São Paulo, julgou a classificação do Tricolor às quartas da Libertadores como "inexplicável" — o time empatou por 1 a 1 com o Atlético Nacional e, nos pênaltis, eliminou os colombianos dentro do Morumbis. O jogador falou à Paramount+.

O que Lucas falou?

Classificação heroica. "É mais uma noite para ficar marcada nas nossas vidas. Noite de Libertadores no Morumbis... é inexplicável. Sou grato a Deus por viver isso. No vestiário, falei que pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de virar jogador, menos ainda de jogar a Libertadores e menos ainda em um Morumbis assim. Foi uma noite especial e estou feliz com a classificação."

Início na reserva. "É difícil ficar fora. Desde quando a gente chegou no estádio, a gente sente a emoção. No banco, não via a hora de poder entrar. Graças a Deus, deu tudo certo. O time está de parabéns. Tem que ter emocional muito preparado e tivemos isso."

André Silva também celebra

Autor do gol são-paulino na partida, André Silva também exaltou a classificação e admitiu: se surpreendeu pelo fato de marcar logo no início da partida.

É uma noite maravilhosa. Não esperava fazer um gol aos três minutos, mas temos que estar preparados para tudo. [...] Vinha há um tempo sem fazer gols e estava trabalhando bastante. A vida de um atacante não é fácil, mas sigo trabalhando e nunca vou desistir André Silva

