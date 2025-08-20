Lucas destaca "emocional forte" do São Paulo em classificação e valoriza atmosfera do Morumbis

Lucas Moura entrou no segundo tempo da classificação do São Paulo às quartas de final da Copa Libertadores. O camisa 7 foi acionado pelo técnico Hernán Crespo aos 15 minutos da etapa final e citou a ansiedade que tinha por entrar em campo, destacando ainda o "emocional forte" da equipe na vitória nos pênaltis sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta terça-feira.

"No banco, não via a hora de poder entrar [risos]. Mas graças a Deus deu tudo certo. Pude entrar, contribuir, e nos classificamos. Num jogo com o de hoje, temos que ter o emocional muito preparado e muito forte, e tivemos isso para bater bem ali nos pênaltis e nos classificar", disse Lucas em entrevista ao Paramount+.

A torcida do São Paulo fez bonito nas arquibancadas e quebrou o recorde de público de 2025, com 57.559 torcedores presentes nas arquibancadas. A torcida tricolor entendeu o caráter decisivo da partida e fez a sua parte a todo momento, cantando alto e protagonizando uma atmosfera digna de uma decisão, o que foi valorizado por Lucas.

"Mais uma noite para ficar marcada nas nossas vidas. Noite de Libertadores no Morumbis é inexplicável. Sou muito grato a Deus por poder viver isso. No vestiário, falei que pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de ser jogador de futebol, menos ainda de jogar Libertadores, e menos ainda de jogar no Morumbis assim. Temos que valorizar isso. Noite especial, feliz com a classificação. Agora é descansar para a próxima", valorizou o atleta.

Com o resultado, o São Paulo 'se vingou' do Atlético Nacional, que havia eliminado o Tricolor na semifinal da Libertadores de 2016. Lucas, porém, evitou inflamar qualquer rivalidade com a equipe colombiana e afirmou que o clima seria de decisão para enfrentar qualquer rival que fosse.

"Cara, naquela semifinal, eu estava no PSG ainda. Mas é claro que a torcida e imprensa começam a relembrar [risos]. Encaramos como uma decisão, independente do adversário. Uma decisão que tínhamos que colocar o coração na ponta da chuteira e em campo para representar os torcedores que vieram aqui hoje, fizeram essa festa maravilhosa, que nos incentivou de uma maneira impressionante. Tínhamos que corresponder isso", concluiu o jogador.

Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo ou a LDU-EQU para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Glorioso venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Datas e horários do confronto ainda serão definidos pela Conmebol.

Antes disso, o São Paulo de Lucas já vira a chave novamente e volta a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do torneio nacional.