LDU x Botafogo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas oitavas da Libertadores
Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo tenta vaga nas quartas de final da competição. Para isso, vai precisar segurar a LDU na altitude de Quito. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, pelo duelo de volta das oitavas.
ONDE ASSISTIR:
O duelo entre LDU e Botafogo terá transmissão exclusiva do Paramount+.
COMO CHEGA O BOTAFOGO?
No duelo de ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu por 1 a 0 e, agora, tem a vantagem do empate para se classificar. Ganhando por um gol de diferença, a LDU forçará a disputa de pênaltis. Vencendo por dois ou mais gols de vantagem , o campeão em 2008 avança diretamente.
O técnico Davide Ancelotti só vai revelar a escalação minutos antes do confronto, mas tudo indica que o zagueiro David Ricardo e o atacante Arthur Cabral, recuperados de lesão, estarão em campo. Caso decida reforçar a marcação, o italiano pode promover a entrada de Newton, com Artur como opção no banco de reservas.
COMO CHEGA A LDU?
Velho conhecido do Botafogo, o técnico da LDU, Tiago Nunes, confia na virada e deve repetir a escalação do jogo de ida.
Quem avançar enfrenta nas quartas de final o São Paulo, que na noite de terça-feira eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis.
HISTÓRICO DO CONFRONTO
Nos cinco jogos disputados pelas equipes, o Botafogo levou a melhor em dois e empatou outros dois, com apenas uma derrota. É a primeira vez que os times se encontram em uma série eliminatória, tendo apenas confrontos na fase de grupos.
Veja o histórico do confronto:
04/05/2023: Botafogo 0 x 0 LDU (Fase de grupos da Sul-Americana)
06/06/2023: Botafogo 0 x 0 LDU (Fase de grupos da Sul-Americana)
11/04/2024: Botafogo 0 x 1 LDU (Fase de grupos da Libertadores)
08/05/2024: Botafogo 2 x 1 LDU (Fase de grupos da Libertadores)
17/08/2025: Botafogo 1 x 0 LDU (Fase eliminatória da Libertadores)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LDU: Gonzalo Valle, José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Leonel Quiñónez; Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil e Bryan Rodríguez; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina
Técnico: Tiago Nunes
BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur (Newton), Arthur Cabral e Álvaro Montoro
Técnico: Davide Ancelotti
ARBITRAGEM
O árbitro da partida será Facundo Tello, com Juan Belatti e Gabriel Chade como assistentes. Germán Delfino estará no comando do VAR. Todos são argentinos.
PRÓXIMO JOGO BOTAFOGO
Juventude x Botafogo | Brasileirão
Data e horário: 24 de agosto (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere
PRÓXIMO JOGO LDU
El Nacional x LDU | Campeonato Equatoriano
Data e horário: 24 de agosto (Domingo), às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Olimpico Atahualpa, em Quito
FICHA TÉCNICA
LDU X BOTAFOGO
Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)
Data: 21 de agosto de 2025 (Quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)