LDU x Botafogo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas oitavas da Libertadores

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo tenta vaga nas quartas de final da competição. Para isso, vai precisar segurar a LDU na altitude de Quito. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, pelo duelo de volta das oitavas.

ONDE ASSISTIR:

O duelo entre LDU e Botafogo terá transmissão exclusiva do Paramount+.

COMO CHEGA O BOTAFOGO?

No duelo de ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu por 1 a 0 e, agora, tem a vantagem do empate para se classificar. Ganhando por um gol de diferença, a LDU forçará a disputa de pênaltis. Vencendo por dois ou mais gols de vantagem , o campeão em 2008 avança diretamente.

O técnico Davide Ancelotti só vai revelar a escalação minutos antes do confronto, mas tudo indica que o zagueiro David Ricardo e o atacante Arthur Cabral, recuperados de lesão, estarão em campo. Caso decida reforçar a marcação, o italiano pode promover a entrada de Newton, com Artur como opção no banco de reservas.

COMO CHEGA A LDU?

Velho conhecido do Botafogo, o técnico da LDU, Tiago Nunes, confia na virada e deve repetir a escalação do jogo de ida.

Quem avançar enfrenta nas quartas de final o São Paulo, que na noite de terça-feira eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Nos cinco jogos disputados pelas equipes, o Botafogo levou a melhor em dois e empatou outros dois, com apenas uma derrota. É a primeira vez que os times se encontram em uma série eliminatória, tendo apenas confrontos na fase de grupos.

Veja o histórico do confronto:



04/05/2023: Botafogo 0 x 0 LDU (Fase de grupos da Sul-Americana)



06/06/2023: Botafogo 0 x 0 LDU (Fase de grupos da Sul-Americana)



11/04/2024: Botafogo 0 x 1 LDU (Fase de grupos da Libertadores)



08/05/2024: Botafogo 2 x 1 LDU (Fase de grupos da Libertadores)



17/08/2025: Botafogo 1 x 0 LDU (Fase eliminatória da Libertadores)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LDU: Gonzalo Valle, José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Leonel Quiñónez; Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil e Bryan Rodríguez; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina



Técnico: Tiago Nunes

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur (Newton), Arthur Cabral e Álvaro Montoro



Técnico: Davide Ancelotti

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Facundo Tello, com Juan Belatti e Gabriel Chade como assistentes. Germán Delfino estará no comando do VAR. Todos são argentinos.

?Venta de entradas habilitada? ¡Los esperamos este jueves en #ElMejorLugarDelMundo a las 17h00! ? ? #LIGABotafogo

?? Rodrigo Paz Delgado

?? Obtén tus entradas en nuestra APP EstadioRodrigoPaz pic.twitter.com/25lX1FBznt ? LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 19, 2025

PRÓXIMO JOGO BOTAFOGO

Juventude x Botafogo | Brasileirão



Data e horário: 24 de agosto (domingo), às 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul



Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

PRÓXIMO JOGO LDU

El Nacional x LDU | Campeonato Equatoriano



Data e horário: 24 de agosto (Domingo), às 15h (de Brasília)



Local: Estádio Olimpico Atahualpa, em Quito

FICHA TÉCNICA

LDU X BOTAFOGO



Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)



Data: 21 de agosto de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)