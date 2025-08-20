Khellven cita ajuda de Vitor Roque em adaptação e quer repetir parceria no Palmeiras: "Que saia na quinta-feira"

Khellven estreou como titular no Palmeiras no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o segundo jogo do lateral direito pelo clube desde sua chegada, que aconteceu no início do mês. O jogador citou ajuda de Vitor Roque em sua adaptação e espera repetir a parceria com o camisa 9 da época de Athletico-PR.

"O Vitor Roque me recebeu muito bem, a gente já tinha uma história no Athletico-PR e com certeza ele me ajudou muito na minha adaptação aqui. Todos os meus companheiros também me receberam superbem. Então, que a gente possa repetir a nossa parceira, ele com os gols e eu com as assistências que a gente fez lá. Se Deus quiser, que saia já na quinta-feira", disse.

Khellven e Vitor Roque atuaram pelo Athletico-PR juntos nos anos de 2022 e 2023. O lateral deu três assistências para três gols do camisa 9 do Verdão. Foram em três vitórias do Furacão. A primeira foi no 1 a0 sobre o Corinthians, pela 12ª rodada do Brasileiro. Três rodadas depois a parceria voltou a funcionar na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, sendo que Khellven foi o autor das duas assistências.

Por fim Khellven deu outro passe para gol de Vitor Roque no triunfo por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores 2023. Nesse duelo, o atacante anotou dois gols na partida. O último, aos 42 do segundo tempo, foi o que contou com a assistência do lateral.

"A adaptação está sendo muito boa, todos os colegas me receberam muito bem e estou muito feliz de poder estrear e já vir nessa sequência boa de vitórias. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória para a gente se classificar às quartas da Libertadores", finalizou.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Universitario-PER e jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, o Verdão conquistou a vantagem por 4 a 0, em Lima, no Peru.