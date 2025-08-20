Vasco sofre com o que fez contra o Santos, e Juventude vence jogo atrasado

O Juventude teve um início avassalador, não deu chances para o Vasco e venceu o rival por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão.

Nenê e Gabriel Taliari fizeram os gols do jogo. O primeiro deles saiu após um pênalti marcado com apenas 24 segundos de jogo.

O Juventude chegou aos 18 pontos e é o 18° colocado. O Vasco, por outro lado, segue com 19 e aparece à beira do Z4, na 16ª posição.

O jogo inicialmente estava marcado para a semana de 16 de julho, mas precisou ser adiado. O Vasco precisou jogar a fase de playoffs para as oitavas da Sul-Americana contra o Independiente del Valle. As duas equipes ainda têm mais um jogo atrasado.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão. Às 16h (de Brasília), o Vasco recebe o Corinthians. Mais tarde, às 18h30, o Juventude recebe o Botafogo.

Um dia da caça, outro do caçador

O Vasco provou do seu próprio veneno hoje. Se no domingo o time carioca fez quatro dos seus seis gols contra o Santos em um intervalo de 10 minutos no segundo tempo, hoje sofreu dois em um espaço de 15, mas ainda na etapa inicial. A atuação no Alfredo Jaconi foi totalmente diferente daquela realizada no Morumbis.

O baque ainda teve uma pitada a mais de dor com a "lei do ex". O primeiro gol saiu dos pés de Nenê, meia que passou pelo clube duas vezes [entre 2015 e 2018 e entre 2021 e 2023] e se tornou um ídolo.

O Juventude vive uma arrancada com Thiago Carpini. Desde que voltou ao Jaconero, o treinador comandou o time em duas vitórias e um empate no Brasileirão — o aproveitamento é de 77,7% no período. O Ju segue na zona de rebaixamento, mas a distância para fora do Z4 caiu de sete para apenas um ponto.

Lances importantes e gols

Pênalti! No primeiro lance do jogo, Reginaldo avançou pela direita e tentou cruzamento. A bola pegou no braço de Lucas Piton, e o árbitro apontou para a marca da cal.

Nenê aplica a lei do ex: 1 a 0. O experiente meio-campista foi para a bola e bateu rasteiro, no canto direito de Léo Jardim. O goleiro até certou o lado, mas não alcançou. Por ter jogado no Vasco, Nenê não comemorou.

Nenê não comemorou gol marcado durante jogo entre Juventude e Vasco no Brasileirão Imagem: ANTONIO MACHADO/ESTADÃO CONTEÚDO

Taliari amplia para o Juventude: 2 a 0. Batalla recebeu pelo meio e acionou Taliari. O atacante apareceu nas costas da defesa, invadiu a área e bateu cruzado para deixar o dele no jogo.

Léo Jardim defende. O Juventude pressionou e recuperou a bola no campo de ataque. Mandaca tentou chute colocado, e a bola tomou o rumo do gol. Léo Jardim caiu bem no canto esquerdo e defendeu em dois tempos.

Passou perto! Nuno Moreira fez jogada pela esquerda e tocou para Tchê Tchê. O volante dominou com espaço na entrada da área e bateu colocado. Ela passou perto do ângulo esquerdo de Jandrei.

Em cima da linha! Já no segundo tempo, Léo Jardim saiu jogando errado, e a bola sobrou para Mandaca. Ele tocou para Taliari, sem goleiro, mandar para o gol. Ele bateu, mas Tchê Tchê salvou em cima da linha.

Jardim faz milagre. Após cruzamento da esquerda, Gabriel Taliari testou firme, no contrapé de Léo Jardim, que mostrou tempo de reação e se esticou todo para fazer grande defesa.

Quase um golaço de Coutinho. O meia do Vasco fez sua melhor jogada no jogo ao seu estilo. Recebeu pela esquerda, puxou para a direita e bateu colocado de longe. Ela passou por Jandrei, por cima do travessão e parou na parte de cima da rede.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 0 VASCO

Data e horário: 20 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: 14ª rodada do Brasileirão

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Nenê (2'/1°T), Taliari (15'/1°T)

Cartões amarelos: Abner, Mandaca (JUV), Lucas Freitas (VAS)

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque (Daniel Giraldo), Jadson, Mandaca e Nenê (Ênio); Batalla (Gabriel Veron) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Thiago Carpini

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas (Victor Luis) e Lucas Piton; Thiago Mendes (GB), Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Léo Jacó), Rayan e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz