Julio Casares celebra classificação do São Paulo na Libertadores e parabeniza torcida: "Noite emocionante"

Nos pênaltis, o São Paulo eliminou o Atlético Nacional e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores na noite desta terça-feira, no Morumbis. O presidente Julio Casares comemorou a classificação e parabenizou os torcedores pela festa.

"Que noite emocionante. Quero agradecer a todos os torcedores que fizeram a noite de Libertadores especial para nossas vidas. Vocês sabem das dificuldades, da reconstrução financeira e que ainda levará anos para conseguir estabilizar o clube. Quem sabe no centenário, o clube esteja em uma situação bem diferente. Enquanto isso, estamos investindo em um time competitivo", disse Julio Casares em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira.

No duelo contra o Atlético Nacional, a torcida do São Paulo lotou o Morumbis e quebrou o recorde de público do estádio na temporada. Ao todo, 57.559 torcedores acompanharam a classificação da equipe diretamente das arquibancadas.

A renda de R$ 3.851.690,00 também foi a maior registrada no Morumbis em 2025.

Com a bola rolando, André Silva abriu o placar para o Tricolor logo aos dois minutos de jogo. O Atlético Nacional buscou o empate na segunda etapa e a decisão foi para os pênaltis. O São Paulo venceu por 4 a 3 e conquistou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Calendário do São Paulo

Agora, o São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 29 pontos. O Galo é o 11º colocado, com 24 pontos.

A partida vai marcar a estreia do novo terceiro uniforme do São Paulo. A camisa homenageia os 20 anos do tricampeonato Mundial do clube.

"Estou aqui com essa camisa que comemora o tricampeonato Mundial. O único brasileiro três vezes campeão do mundo. Neste domingo, contra o Atlético-MG, aqui no Morumbis, essa camisa será usada pelos atletas. Nós todos estaremos juntos em uma grande comunhão e cumplicidade. Afinal, lutamos, discutimos e divergimos, mas no fundo estaremos e sempre estivemos juntos pelo São Paulo", concluiu.