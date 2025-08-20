Topo

Esporte

José Delano brilha no Contender Series e se junta ao Esquadrão Brasileiro no UFC

20/08/2025 11h54

O 'Esquadrão Brasileiro' no UFC ganhou mais um reforço na noite da última terça-feira (19). Depois de brilhar no segundo episódio da 9ª temporada do programa 'Contender Series', o recifense José Delano agora faz parte do estrelado plantel do maior evento de MMA do mundo.

Em ação na luta principal do Contender Series de terça-feira, Zé Delano dominou as ações durante os três rounds contra o argentino Manuel Exposito e venceu o combate na decisão unânime dos juízes. Ao final do show, o peso-pena (66 kg) brasileiro recebeu o tão sonhado contrato com o Ultimate das mãos de Dana White, presidente da organização.

"Delano, Sean Shelby sente que você pode vir para o UFC agora e enfrentar qualquer um na divisão. É uma decisão óbvia (contratá-lo)", exaltou Dana White.

Contrato para todos

Além de Zé Delano, o UFC contratou também os outros quatro vencedores dos confrontos do segundo episódio da 9ª temporada do Contender Series: Cam Rowston, Louis Lee Scott, Josh Hokit e Ramiro Jimenez. O peso-pesado brasileiro Guilherme Uriel, derrotado por Josh Hokit, por nocaute técnico, ficou sem uma vaga no Ultimate.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Flamengo é favoritaço contra o Inter na Libertadores? Colunistas debatem

Ex-Santos, Patati se torna a contratação mais cara da história de time holandês; veja valores

Lavieri descarta favorecimento do Flamengo: 'Vamos parar com essa tese'

Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: 'Real Madrid das Américas'

Saúde de Sinner entra em foco antes do Aberto dos EUA

Douglas Luiz deixa a Juventus e acerta com o Nottingham Forest

Alcaraz chega a Nova York em alta e pronto para recuperar topo do ranking

Decisão de Dorival fez Corinthians afastar Héctor mesmo vetado no mercado

José Delano brilha no Contender Series e se junta ao Esquadrão Brasileiro no UFC

Vasco negocia contratação de ex-Flamengo que está no Crystal Palace

Sinisterra desembarca em Belo Horizonte para reforçar o Cruzeiro: "Muito contente"