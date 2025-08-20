José Delano brilha no Contender Series e se junta ao Esquadrão Brasileiro no UFC
O 'Esquadrão Brasileiro' no UFC ganhou mais um reforço na noite da última terça-feira (19). Depois de brilhar no segundo episódio da 9ª temporada do programa 'Contender Series', o recifense José Delano agora faz parte do estrelado plantel do maior evento de MMA do mundo.
Em ação na luta principal do Contender Series de terça-feira, Zé Delano dominou as ações durante os três rounds contra o argentino Manuel Exposito e venceu o combate na decisão unânime dos juízes. Ao final do show, o peso-pena (66 kg) brasileiro recebeu o tão sonhado contrato com o Ultimate das mãos de Dana White, presidente da organização.
"Delano, Sean Shelby sente que você pode vir para o UFC agora e enfrentar qualquer um na divisão. É uma decisão óbvia (contratá-lo)", exaltou Dana White.
Contrato para todos
Além de Zé Delano, o UFC contratou também os outros quatro vencedores dos confrontos do segundo episódio da 9ª temporada do Contender Series: Cam Rowston, Louis Lee Scott, Josh Hokit e Ramiro Jimenez. O peso-pesado brasileiro Guilherme Uriel, derrotado por Josh Hokit, por nocaute técnico, ficou sem uma vaga no Ultimate.
