Jogo do Flamengo hoje (20) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo
O Flamengo visita o Internacional hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar após duelos válidos pela Libertadores e Brasileirão. Nos dois encontros anteriores, o Rubro-Negro levou a melhor: venceu por 3 a 1 no torneio nacional e por 1 a 0 no mata-mata continental.
O Flamengo chega ao confronto de hoje com a vantagem do empate para garantir a vaga. O Colorado, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Se triunfar por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.
Chaveamento da Libertadores está definido. Quem se classificar no duelo brasileiro terá pela frente o vencedor do confronto entre Cerro Porteño x Estudiantes.
Internacional x Flamengo -- Copa Libertadores
- Data e hora: 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)