Jefté comenta passagem no exterior e revela como se sentiu com proposta do Palmeiras: "Não tive dúvidas"

Jefté é o novo lateral esquerdo do Palmeiras. O atleta de 21 anos, que estava no Rangers, da Escócia, chega como 11° reforço do Verdão nesta temporada. O jogador revelou como recebeu a proposta do Verdão e avaliou sua passagem pelo futebol estrangeiro.

"Muito feliz por estar aqui, pela proposta do Palmeiras. Qualquer jogador, na Europa ou no Brasil, tem o sonho de vestir essa camisa porque é um clube gigante. Quando surgiu a proposta, eu não tive dúvidas sobre vir para cá, falei com meus empresários que queria vir. Foi tudo muito organizado para que desse certo e estou muito feliz e alegre. Espero poder ajudar e contribuir com a equipe da melhor forma", disse.

Jefté destacou-se no sub-20 do Fluminense. Mesmo sem atuar pela equipe profissional, chamou a atenção do Apoel, do Chipre, para onde foi emprestado em julho de 2023. Logo em sua primeira temporada, foi campeão nacional e eleito o melhor de sua posição.

Um ano depois, foi vendido para o Rangers, da Escócia, seu último clube. Lá, ele disputou 56 partidas, deu quatro assistências e marcou um gol. O defensor, que teve sua primeira experiência fora de seu país de origem aos 18 anos, avaliou sua passagem no exterior e celebrou o retorno ao futebol brasileiro.

"Passei um ano no Chipre. Foram difíceis para mim os dois primeiros meses porque era outra realidade. Saí do Brasil muito jovem, tive que me adaptar. Pensava até em voltar para cá, porque é uma pressão grande, na época eu tinha 18 anos. Depois consegui me adaptar, me enturmar com os companheiros, entrar no estilo de jogo que o treinador queria", explicou.

"Fui eleito o melhor lateral esquerdo da temporada e depois fui para a Escócia, onde fiquei por um ano e três meses. Ali já foi mais fácil para mim, estava adaptado. Foi mais entender como era o estilo de jogo. Aqui no Brasil é melhor pela questão da língua, é o futebol onde eu cresci. Para mim é muito gratificante estar aqui", contou.

Para estrear pelo Palmeiras, Jefté precisa ser regularizado no BID da CBF. O jogador chega para preencher uma lacuna na lateral esquerda, deixada após a saída de Vanderlan, que foi vendido ao Red Bull Bragantino.