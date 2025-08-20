Jake Paul encara campeão mundial Gervonta Davis em luta de exibição

Um inesperado confronto promete mexer com o mundo do boxe no próximo mês de novembro. De acordo com informações obtidas pela revista 'Ring Magazine', o youtuber Jake Paul vai medir forças com o campeão mundial - e um dos melhores pugilistas da atualidade - Gervonta 'Tank' Davis, em uma luta de exibição - portanto, sem contar oficialmente para os cartéis de ambos.

A notícia foi confirmada pelo próprio Jake Paul, que compartilhou nas suas redes sociais o pôster do seu duelo contra Tank Davis (veja abaixo ou clique aqui). O combate será realizado no dia 14 de novembro, na 'State Farm Arena', em Atlanta (EUA), e contará com a transmissão, por streaming, da Netflix.

"Gervonta tem desrespeitado meu nome há muito tempo. O apelido dele pode ser Tank, mas eu sou um drone FPV e estou prestes a desabilitar o pequeno garoto. Sim, ele é o boxeador nº 1 peso-por-peso no mundo, mas meu lema é qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, contra todas as expectativas. Primeiro, eu vou matar o Davi, depois eu vou massacrar o Golias", escreveu Jake Paul na publicação, fazendo alusão a um possível futuro confronto contra o ex-campeão mundial dos pesados Anthony Joshua.

Davi e Golias

O caráter de exibição da luta pode ser explicado pela discrepância nos currículos dos dois boxeadores, mas, principalmente, pela diferença de tamanho entre ambos. Enquanto Gervonta Davis, de 1.65m de altura, é o atual campeão peso-leve (até 61,2 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA), Jake Paul - que mede 1.85 m - compete no peso-cruzador (até 90,7 kg), categoria na qual conquistou recentemente uma vaga no ranking top 15 da WBA.

Seguindo os passos do irmão

Esta não é a primeira vez que um integrante da família Paul se envolve em um combate de exibição contra uma superestrela do boxe de porte físico menor. Em 2021, Logan - irmão mais velho de Jake - enfrentou o multicampeão mundial Floyd Mayweather Jr, considerado por muitos como o maior pugilista de todos os tempos, em uma disputa que terminou sem vencedor, justamente por não contar como uma luta oficial.

