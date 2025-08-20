Jake Paul anuncia duelo com Gervonta Davis na Netflix, depois de vencer Tyson e Chavez Jr

Jake Paul, o youtuber que virou boxeador, e o invicto campeão peso leve Gervonta 'Tank' Davis concordaram em lutar no dia 14 de novembro na State Farm Arena, em Atlanta. A empresa de promoção de Paul, Most Valuable Promotions, e a Netflix anunciaram o confronto bastante inusitado nesta quarta-feira. A Netflix transmitirá a luta para todo o mundo, para seus mais de 300 milhões de assinantes.

Davis, de 30 anos (30-0-1, 28 nocautes), campeão mundial em três divisões, seria a primeira estrela perto de seu auge a enfrentar Paul (12-1, 7 nocautes), a celebridade online que se tornou um dos atletas de esportes de combate mais bem pagos do mundo, apesar de nunca ter lutado com um boxeador de elite.

A Netflix e Nakisa Bidarian, sócia de Paul, não se referiram à luta como uma exibição, mas não está claro como as autoridades da Geórgia permitiriam que o confronto fosse realizado como uma luta competitiva, dada a drástica diferença de tamanho e experiência entre os lutadores.

Paul normalmente pesa mais de 90 quilos, enquanto Davis é um campeão dos 61 quilos que nunca lutou acima de 63 kg. Os lutadores não anunciaram o peso contratado nem o número de rounds da luta planejada.

A luta marcaria o retorno de Paul, de 28 anos, à Netflix, cuja vitória em novembro passado sobre Mike Tyson, então com 58 anos, atraiu cerca de 108 milhões de espectadores em todo o mundo.

Depois de Paul vencer um morno Julio Cesar Chavez Jr. por decisão em 28 de junho, ele entrou no ranking dos pesos cruzadores da Associação Mundial de Boxe na 14ª posição, o que o torna elegível para lutar por títulos mundiais.

Em vez de buscar um cinturão dos pesos pesados, Paul negociou recentemente uma luta com o bicampeão dos pesos pesados Anthony Joshua - um oponente mais lógico em termos de tamanho e força -, mas mudou seu foco para o popular Davis, que luta com Paul nas redes sociais há anos.

Talvez Paul possa olhar para dentro de sua própria família em busca de um plano: seu irmão mais velho, Logan, pesava 84 kg antes de lutar contra Floyd Mayweather, que pesava 70 kg, em uma luta de exibição de oito rounds em 2021. Os promotores disseram que o espetáculo vendeu mais de 1 milhão de ingressos em pay-per-view e arrecadou mais de US$ 80 milhões.

Davis tem sido descrito por seus promotores como 'o Mike Tyson moderno' devido à frequência com que venceu por nocaute, mas sua carreira e vida têm sido conturbadas em 2025. Ele lutou para conseguir um empate chocante contra Lamont Roach Jr. em sua mais recente luta no ringue, em março, e foi preso sob acusação de violência doméstica na Flórida no mês passado, antes que o caso de agressão leve fosse arquivado na semana passada.

Bidarian disse que Paul e Davis são "os favoritos do público da Geração Z e da Geração Alfa" e que a luta deles "determinará a verdadeira face da próxima geração do boxe".

"Esta não é apenas uma luta, é um espetáculo que reúne duas das figuras mais eletrizantes do boxe atual", disse o vice-presidente da Netflix, Brandon Riegg.