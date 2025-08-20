Italiano Lorenzo Musetti é o primeiro confirmado no Rio Open 2026

Nesta quarta-feira, o Rio Open anunciou um top 10 como o primeiro confirmado para a 12ª edição. O italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos 2024, retorna ao maior torneio de tênis da América do Sul, que será realizado de 14 a 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

Atual número 10 do mundo, Musetti vem protagonizando a melhor temporada da carreira em 2025. O italiano de 23 anos fez a sua primeira final de Masters 1.000 em Monte Carlo, além de semifinais nos Masters de Madri e Roma, e finalizou a temporada de saibro com uma inédita semifinal em Roland Garros. Assim, alcançou o sexto posto da lista da ATP, seu recorde.

"Estou confirmando a minha participação no Rio Open 2026. Infelizmente, estava lesionado nesse ano e não pude jogar. Mas pude aproveitar muito a cidade. Fiquei muito feliz no Rio. Senti o carinho da torcida e é por isso que estou voltando. Nos vemos em breve," disse o tenista italiano.

De volta ao Rio, Musetti fará a segunda aparição nas quadras do Jockey Club Brasileiro, após disputar a edição de 2023. Dono de dois títulos (ATP 500 de Hamburgo e ATP 250 de Nápoles), ele também é bicampeão da Copa Davis pela Itália (2023 e 2024).

LORENZO MUSETTI NO RIO OPEN 2026! ?? Já tem top 10 garantido no Rio Open! ? Sensação na temporada de saibro, Musetti é o primeiro confirmado na 12ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul e retorna ao Rio para ir em busca do título! Nos vemos em fevereiro, Lore ? pic.twitter.com/yIitF3Xx3N ? Rio Open (@RioOpenOficial) August 20, 2025

"Estamos muito felizes em receber o Musetti de volta ao Rio Open. Desde a lesão em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar diante do público brasileiro. Tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e confio que fará uma grande campanha em 2026," disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.