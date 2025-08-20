Fla elimina Inter após atraso por papel picado e fecha trilogia com 100%
Em jogo que teve o início atrasado em 21 minutos por conta de uma "chuva" de papel picado na entrada das equipes no Beira-Rio, o Flamengo novamente foi superior ao Internacional, venceu por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Pedro, se classificou para as quartas de final da Libertadores e fechou a trilogia de jogos consecutivos contra o Colorado com três vitórias, sendo duas na competição continental e uma no Campeonato Brasileiro.
Estudiantes nas quartas - O Estudiantes será o adversário do Flamengo nas quartas. Os argentinos eliminaram o Cerro Porteño, do Paraguai, com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 0 a 0.
Arrascaeta decisivo — Arrascaeta vive uma temporada mágica pelo Flamengo e é o jogador com mais participações em gol do time, agora somando 15 tentos e 11 assistências em 40 partidas.
Papel picado atrasa a partida - A festa feita pela torcida do Internacional na entrada das equipes acabou por retardar o início da partida. Os colorados soltaram muitos papéis picados que caíram no gramado molhado. Foi necessário que os funcionários do clube varressem parcialmente o campo — utilizando até mesmo redes — para que jogo começasse somente 21 minutos depois.
Ruas de fogo - Do lado de fora, os torcedores do Internacional fizeram uma linda recepção ao ônibus da delegação nas chamadas "ruas de fogo", com muitos fogos e sinalizadores.
Ancelotti na área — Técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti esteve presente em uma das cabines do Beira-Rio ao lado do diretor da CBF, Rodrigo Caetano.
O jogo
As equipes precisaram se aquecer novamente após o atraso. O clima que era de "caldeirão" no Beira-Rio, de uma murchada com o imprevisto e o Flamengo se aproveitou. Com uma qualidade técnica superior, o Rubro-Negro não se intimidou e criava diante de um Internacional com muitas dificuldades de organização. O gol de Arrascaeta acabou coroando a melhor equipe, que teve seu goleiro Rossi trabalhando pouco no primeiro tempo.
Na etapa final, Roger Machado colocou Borré, Carbonero e Vitinho para tentar dar uma "sacudida" no Inter, mas o Colorado seguiu sem criatividade e dando muitos espaços para contra-ataques perigosos do Flamengo, que num desses já havia balançado a rede, mas o VAR assinalou impedimento. Os gaúchos só levaram perigo, de fato, aos 37, numa bola na trave meio sem querer de Borré. Porém, pouco tempo depois, Pedro — que havia acabado de entrar em campo — "fechou o caixão" em um lance típico de seu oportunismo. Uma classificação sem sustos do Flamengo.
Gols e lances
Arrascaeta abre o placar! — O Flamengo abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Samuel Lino chutou, o goleiro Rochet "bateu roupa" e a bola sobrou para Plata, que de maneira inteligente, tocou de cabeça para o oportunista Arrascaeta bater de primeira e fazer o 1 a 0.
Não valeu! — Aos 41, Plata enfiou uma bola para Bruno Henrique, saiu cara a cara com Rochet e chutou para o fundo do gol. A arbitragem assinalou corretamente um impedimento.
Rochet salva! - Logo aos quatro do segundo tempo, Arrascaeta bateu falta, Saúl raspou de cabeça e Rochet fez grande defesa, no reflexo, por baixo. Na sobra, Léo Pereira tocou de calcanhar e o goleiro uruguaio precisou espalmar novamente.
Não valeu de novo! - Aos 18, Arrascaeta deu bela enfiada para Bruno Henrique, que teve calma de driblar Rochet e chutar para o gol. O VAR, porém, traçou as linhas e confirmou o impedimento do atacante rubro-negro.
Na trave! - Aos 37, o Inter chegou com perigo pela primeira vez, quando Borré escorou meio sem querer um cruzamento e a bola bateu na trave esquerda de Rossi.
Pedro amplia para o Fla — O Flamengo chegou aos 2 a 0 aos 42 minutos do segundo tempo, quando Luiz Araújo cruzou rasteiro da esquerda e Pedro, no oportunismo, somente empurrou para o fundo do gol.
INTERNACIONAL 0 X 2 FLAMENGO
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Competição: Copa Libertadores (oitavas de final)
Data e hora: 20 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Auxiliares: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)
VAR: Andrés Cunha (URU)
Cartões amarelos: Juninho, Bernabei (INT); Varela (FLA)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Arrascaeta, aos 26 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 42 minutos do segundo tempo (FLA)
Internacional: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Carbonero) e Bruno Tabata (Borré); Wesley (Vitinho), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.
Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.