Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Internacional e Flamengo entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Será a terceira partida consecutiva entre as equipes, que se enfrentaram por Libertadores e Brasileirão. O Flamengo venceu os dois primeiros jogos: 3 a 1 no nacional, e 1 a 0 no mata-mata.

Rubro-Negro tem a vantagem do empate hoje. O Colorado precisa de dois gols de vantagem para ficar com a vaga no tempo normal. Vitória do Inter por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Chaveamento da Libertadores 2025. Quem avançar no duelo brasileiro vai enfrentar o vencedor do confronto entre Cerro Porteño x Estudiantes.

