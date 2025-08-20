Internacional vai ter 100% de público formado por sócios-torcedores contra o Flamengo

Em dias de grandes jogos no Beira Rio, o Internacional costuma ter uma porcentagem muito alta de sócios-torcedores presentes no estádio, e na noite desta quarta-feira não será diferente, já que 100% dos bilhetes foram comercializados para quem é inscrito no programa do clube.

São esperadas 50 mil pessoas para o confronto contra o Flamengo, pelas oitavas-de-final de Copa Libertadores. É a segunda vez que isso acontece na temporada. A decisão do Gaúchão contra o Grêmio, em março deste ano, que deu o título ao Colorado, também foi 100% de sócios.

O Internacional é visto como uma referência quando o assunto é sócio-torcedor. Atualmente, é o segundo do país com mais inscritos, com 150 mil, ficando atrás apenas do Palmeiras, com 184 mil. O Flamengo, clube de maior torcida do país, possui cerca de 100 mil sócios.

Além disso, o Colorado o primeiro clube do país a chegar aos 100 mil sócios, em 2014 e também pioneiro ao dar aos associados o direito a voto nas eleições presidenciais. Somente com arrecadação junto aos associados, o clube fatura por ano mais de R$ 100 milhões com o programa, colaborando decisivamente com as receitas.

"Nosso programa de sócio-torcedor é um dos mais fortes do país e representa o reconhecimento e a valorização de quem está sempre ao lado do Internacional. Ter o estádio lotado exclusivamente por sócios reforça a grandeza da torcida colorada e a conexão entre o clube e a arquibancada", explica André Dalto, Vice-Presidente de Administração do Internacional.

Um dos sucessos do plano de sócios do Internacional está voltado para uma categoria social, fazendo valer a prática do termo de "Clube do Povo", como é conhecido. O plano tem valor de R$ 10 na mensalidade, e possibilita que os torcedores desta categoria possam comprar ingressos dos jogos pelo mesmo valor.

"O Inter sempre foi e sempre será um clube popular. A categoria social do nosso programa de sócios permite que torcedores tenham acesso ao Beira-Rio com um custo acessível, reforçando o nosso compromisso com a inclusão e com o verdadeiro sentido de ser o 'Clube do Povo'", complementa André Dalto.

Recorde de público?

Caso ultrapasse as 50 mil pessoas esta noite no Beira Rio, o Inter poderá quebrar o recorde da Copa Libertadores de 2023, em que mais de 50 mil pessoas acompanharam a vitória nos pênaltis sobre o River Plate. Confira a lista:

Maiores públicos no novo Beira-Rio:

1) Inter (9)2×1(8) River Plate (Oitavas Libertadores 2023) - 50.479

2) Inter 1×2 Athletico-PR (Final Copa Brasil 2019) - 50.355

3) Inter 1×2 Fluminense (Semifinal Libertadores 2023) - 50.002

4) Inter 1×1 Flamengo (Quartas Libertadores 2019) - 49.614

5) Inter 1×1 Grêmio (Final Gauchão 2025) - 49.295