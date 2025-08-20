Topo

Inter Miami x Tigres UANL pela League Cup: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/08/2025 08h00

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Leagues Cup, o Inter Miami recebe o Tigres UANL-MÉX, às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Miami. A partida de ida foi vencida pelos mexicanos, pelo placar de 2 a 1.

Onde assistir Inter Miami x Tigres?

Streaming: Apple TV +

Como vem o Inter Miami

O Inter Miami chegou até as quartas de final da Leagues Cup depois de ter ficado em segundo lugar no grupo dos Estados Unidos, atrás apenas do Seattle Sounders.

Mesmo após a derrota na ida, o time liderado por Messi vem para o jogo contra o Tigres em busca de garantir sua vaga nas semifinais da competição. O Inter Miami venceu a competição em 2023, sendo o primeiro título do argentino pelo clube.

messi

LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Tigres

Já o Tigres ficou na terceira colocação na classificação no grupo do México, durante a primeira fase. Nestas quartas de finais, os mexicanos possuem o atacante Ángel Correa como principal referência técnica do time.

Angel Correa, reforço do Tigres para a temporada

Toby Tande/Alamy Stock Photo

Histórico

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente no jogo de ida das quartas da Leagues Cup, vencido pelo Tigres por 2 a 1.

Divulgação / 365 Scores

Provável Escalação do Inter Miami

Ustari, Weigandt, Falcón, Lujan, Jordi Alba; Sergio Busquets, Cremaschi, Allende, Segovia, Lionel Messi; Luis Suárez.

Técnico: Javier Mascherano.

Provável Escalação do Tigres

Guzman, Aquino, Rômulo, Purata, Garza; Brunetta, Gorriarán, Lainez, Ángel Correa; Ibanez, Ozziel.

Técnico: Guido Pizarro.

FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI X TIGRES

Local: Chase Stadium, em Miami, EUA

Data: 20 de agosto de 2025 (Quarta)

Horário: 21h (de Brasília)

Inter Miami: Ustari, Weigandt, Falcón, Lujan, Jordi Alba; Sergio Busquets, Cremaschi, Allende, Segovia, Lionel Messi; Luis Suárez.

Técnico: Javier Mascherano.

Tigres: Guzman, Aquino, Rômulo, Purata, Garza; Brunetta, Gorriarán, Lainez, Ángel Correa; Ibanez, Ozziel.

Técnico: Guido Pizarro.

