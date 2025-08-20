Inter Miami x Tigres UANL pela League Cup: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Leagues Cup, o Inter Miami recebe o Tigres UANL-MÉX, às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Miami. A partida de ida foi vencida pelos mexicanos, pelo placar de 2 a 1.Onde assistir Inter Miami x Tigres?
Streaming: Apple TV +
Como vem o Inter Miami
O Inter Miami chegou até as quartas de final da Leagues Cup depois de ter ficado em segundo lugar no grupo dos Estados Unidos, atrás apenas do Seattle Sounders.
Mesmo após a derrota na ida, o time liderado por Messi vem para o jogo contra o Tigres em busca de garantir sua vaga nas semifinais da competição. O Inter Miami venceu a competição em 2023, sendo o primeiro título do argentino pelo clube.
LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
O Tigres
Já o Tigres ficou na terceira colocação na classificação no grupo do México, durante a primeira fase. Nestas quartas de finais, os mexicanos possuem o atacante Ángel Correa como principal referência técnica do time.
Toby Tande/Alamy Stock Photo
Histórico
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente no jogo de ida das quartas da Leagues Cup, vencido pelo Tigres por 2 a 1.
Divulgação / 365 Scores
Provável Escalação do Inter Miami
Ustari, Weigandt, Falcón, Lujan, Jordi Alba; Sergio Busquets, Cremaschi, Allende, Segovia, Lionel Messi; Luis Suárez.
Técnico: Javier Mascherano.
Provável Escalação do Tigres
Guzman, Aquino, Rômulo, Purata, Garza; Brunetta, Gorriarán, Lainez, Ángel Correa; Ibanez, Ozziel.
Técnico: Guido Pizarro.
FICHA TÉCNICA
INTER MIAMI X TIGRES
Local: Chase Stadium, em Miami, EUA
Data: 20 de agosto de 2025 (Quarta)
Horário: 21h (de Brasília)
Inter Miami: Ustari, Weigandt, Falcón, Lujan, Jordi Alba; Sergio Busquets, Cremaschi, Allende, Segovia, Lionel Messi; Luis Suárez.
Técnico: Javier Mascherano.
Tigres: Guzman, Aquino, Rômulo, Purata, Garza; Brunetta, Gorriarán, Lainez, Ángel Correa; Ibanez, Ozziel.
Técnico: Guido Pizarro.