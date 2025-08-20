Inter Miami x Tigres UANL pela League Cup: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Leagues Cup, o Inter Miami recebe o Tigres UANL-MÉX, às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Miami. A partida de ida foi vencida pelos mexicanos, pelo placar de 2 a 1.

Onde assistir Inter Miami x Tigres?

Streaming: Apple TV +

Como vem o Inter Miami

O Inter Miami chegou até as quartas de final da Leagues Cup depois de ter ficado em segundo lugar no grupo dos Estados Unidos, atrás apenas do Seattle Sounders.

Mesmo após a derrota na ida, o time liderado por Messi vem para o jogo contra o Tigres em busca de garantir sua vaga nas semifinais da competição. O Inter Miami venceu a competição em 2023, sendo o primeiro título do argentino pelo clube.

O Tigres

Já o Tigres ficou na terceira colocação na classificação no grupo do México, durante a primeira fase. Nestas quartas de finais, os mexicanos possuem o atacante Ángel Correa como principal referência técnica do time.

Histórico

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente no jogo de ida das quartas da Leagues Cup, vencido pelo Tigres por 2 a 1.

Provável Escalação do Inter Miami

Ustari, Weigandt, Falcón, Lujan, Jordi Alba; Sergio Busquets, Cremaschi, Allende, Segovia, Lionel Messi; Luis Suárez.



Técnico: Javier Mascherano.

Provável Escalação do Tigres

Guzman, Aquino, Rômulo, Purata, Garza; Brunetta, Gorriarán, Lainez, Ángel Correa; Ibanez, Ozziel.



Técnico: Guido Pizarro.

FICHA TÉCNICA



INTER MIAMI X TIGRES

Local: Chase Stadium, em Miami, EUA



Data: 20 de agosto de 2025 (Quarta)



Horário: 21h (de Brasília)

