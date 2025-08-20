Idoso morre durante jogo do São Paulo contra Atlético Nacional no MorumBis
Um idoso de 70 anos morreu após passar mal no MorumBis, enquanto o São Paulo jogava contra o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima estava acompanhada do filho, quando sofreu um mal súbito, no intervalo da partida.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial de São Paulo (Jardim Taboão) como morte natural.
A partida teve público de 57.559 pessoas, recorde do estádio são-paulino no ano. Em campo, o São Paulo empatou por 1 a 1 e conquistou a classificação nos pênaltis, por 4 a 3.
As datas-base das quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas de 16 e 23 de setembro. O São Paulo enfrentará Botafogo ou LDU, que definem a classificação nesta quinta-feira. Os cariocas têm vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Rio.