Topo

Esporte

Idoso morre durante jogo do São Paulo contra Atlético Nacional no MorumBis

São Paulo

20/08/2025 20h50

Um idoso de 70 anos morreu após passar mal no MorumBis, enquanto o São Paulo jogava contra o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima estava acompanhada do filho, quando sofreu um mal súbito, no intervalo da partida.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial de São Paulo (Jardim Taboão) como morte natural.

A partida teve público de 57.559 pessoas, recorde do estádio são-paulino no ano. Em campo, o São Paulo empatou por 1 a 1 e conquistou a classificação nos pênaltis, por 4 a 3.

As datas-base das quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas de 16 e 23 de setembro. O São Paulo enfrentará Botafogo ou LDU, que definem a classificação nesta quinta-feira. Os cariocas têm vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Rio.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Sem Robinho Jr, 10 afastados e R$ 60 milhões em reforços: por que Santos desistiu de Sampaoli

Juventude acaba com a empolgação do Vasco, vence e fica perto de deixar a zona de rebaixamento

Botafogo abre venda de ingressos para duelo contra o RB Bragantino

Tchê Tchê critica arbitragem e cobra foco do Vasco após derrota para o Juventude

Em jogo atrasado, Vasco perde do Juventude em duelo direto contra o Z4 do Brasileirão

Vasco sofre com o que fez contra o Santos, e Juventude vence jogo atrasado

Estudiantes empata com Cerro Porteño e avança às quartas da Libertadores

Idoso morre durante jogo do São Paulo contra Atlético Nacional no MorumBis

Santos encaminha contratação de Vojvoda

Escalações: Inter repete time e Flamengo aposta em Bruno Henrique e Saúl

Martínez passa por cirurgia na mão e vai iniciar recuperação no Corinthians