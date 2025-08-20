Crespo diz que São Paulo precisa melhorar e brinca sobre recepção a ônibus
Hernán Crespo celebrou a classificação heroica do São Paulo na Libertadores após pênaltis diante do Atlético Nacional, mas fez um alerta: o time pode — e precisa — melhorar. O técnico do Tricolor também falou sobre a emocionante recepção pré-jogo feita por torcedores nos arredores do Morumbis.
Fico muito feliz pela classificação, mas acho que o time pode jogar melhor. Há espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito organizado e experiente. Tivemos bons momentos, mas podemos fazer mais coisas boas. Agora, temos tempo para tentar melhorar e continuar neste sonho da Libertadores. É trabalhar para construir outra oportunidade Hernán Crespo
O que mais ele falou?
Recepção histórica. "Foi uma loucura. Tive até um pouco de medo, porque as pessoas batiam muito no ônibus! Olhávamos pela janela e pensávamos: 'espero que o ônibus seja forte'. Foi uma loucura. Foi bonito. Amo o futebol por causa dessas coisas. Poderia ficar em casa, mas tenho que viver essas coisas. É lembrar do menino que a gente tem dentro da gente."
Estádio cheio. "Foi inesquecível ver o Morumbis lotado em uma noite de Libertadores. Eu era aquele menino que via na TV o São Paulo de Telê sendo protagonista. Estar no banco hoje e acreditar que dava para classificar o time foi uma emoção grande."
Pênaltis e mais pênaltis. "Não é fácil passar por uma fase dessa com três pênaltis contra — e passar justamente nas cobranças. É muito difícil. Parabenizei o Rafael. O grupo está fechado e merecia uma noite assim. Quero também parabenizar o Atlético Nacional, que foi um rival duríssimo. Jogar no Morumbis como jogaram não é fácil, mas o São Paulo pode e precisa jogar melhor."
Expulsão de Cardona. "Com a superioridade numérica, colocamos o Ferreirinha. A gente imaginava que eles se fechariam, e precisávamos de jogo interno com outra técnica. Fomos vendo o que acontecia durante o jogo. Decidimos, depois, tirar o Alan Franco para colocar o Henrique, que tem o um contra um. Criamos ocasiões, o Ospina salvou várias oportunidades e fomos até o fim com o empate."
Coincidência. "No fim das contas, tivemos 'sorte': há uma semana, ficamos fora [da Copa do Brasil] jogando com dez e em pênaltis. Hoje, aconteceu com eles: ficaram com dez e foram eliminados nos pênaltis."