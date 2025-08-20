Hernan: Andreas Pereira aceita reabrir negociação com o Palmeiras

Andreas Pereira está aberto a retomar a negociação com o Palmeiras, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o staff de Andreas entrou em contato com agentes do Palmeiras em Londres, onde o clube sacramentou a contratação do lateral esquerdo Jefté.

Teve uma conversa muito superficial, uma conversa informal, isso acontece muito. E o Andreas Pereira está aberto para uma conversa de retomada com o Palmeiras.

Isso não quer dizer que estão negociando, teve uma reaproximação informal, mas a informação que eu tenho é que o Andreas toparia abrir uma negociação e que, dessa vez, seria diferente do que foi aquela que acabou frustrada porque ele estava no meio da temporada.

André Hernan

Andreas Pereira negociou com o Palmeiras na janela do início do ano, numa novela que se arrastou por semanas antes de o meia permanecer no Fulham, da Inglaterra, onde tem contrato até junho de 2026.

O meia atua em posição semelhante à de Richard Ríos, vendido ao Benfica. Segundo o site especializado Transfermarkt, Andreas tem valor de mercado de 18 milhões de euros.

